https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/piliya-o-evraziyskom-zhenskom-forume-avtoritetno-professionalno-atmosferno-1052348798.html
Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно
Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно
Sputnik Абхазия
Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия в интервью радио Sputnik рассказала о пользе от участия в IV Евразийском женском форуме. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-24T10:05+0300
2024-09-24T10:05+0300
2024-09-24T10:05+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
женщины
абхазия
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349554_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1456710c6aa4efae289e997a7a1023e4.jpg
Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно
Sputnik Абхазия
Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября проходил IV Евразийский женский форум. Под девизом "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" участницы обсудили свою роль в политике и бизнесе. Участие в Форуме приняла делегация из Абхазии, в составе которой была председатель Конституционного суда республики. В интервью радио Sputnik Абхазия Пилия отметила, что данная площадка – это авторитетное, профессиональное сообщество.Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/17/1052349554_99:0:1208:832_1920x0_80_0_0_43b6ad5c5a42c354d83c99313cc2a2ab.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, женщины, абхазия, россия, аудио
подкасты, взаимный интерес, женщины, абхазия, россия, аудио
Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно
Председатель Конституционного суда Абхазии Диана Пилия в интервью радио Sputnik рассказала о пользе от участия в IV Евразийском женском форуме.
В Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября проходил IV Евразийский женский форум. Под девизом "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество" участницы обсудили свою роль в политике и бизнесе. Участие в Форуме приняла делегация из Абхазии, в составе которой была председатель Конституционного суда республики.
В интервью радио Sputnik Абхазия Пилия отметила, что данная площадка – это авторитетное, профессиональное сообщество.
"Плюс, это было еще и очень атмосферно. Неимоверная атмосфера, очень деловая, очень конструктивная, событие, к которому ты чувствуешь свою сопричастность. Каждый шаг и каждое общение были направлены на то, как найти свое место в этом мире и сделать его справедливым", – рассказала Пилия.