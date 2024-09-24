Пилия о Евразийском женском форуме: авторитетно, профессионально, атмосферно

"Плюс, это было еще и очень атмосферно. Неимоверная атмосфера, очень деловая, очень конструктивная, событие, к которому ты чувствуешь свою сопричастность. Каждый шаг и каждое общение были направлены на то, как найти свое место в этом мире и сделать его справедливым", – рассказала Пилия.