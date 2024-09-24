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СГБ и Минобороны Абхазии провели тактико-специальные учения
СГБ и Минобороны Абхазии провели тактико-специальные учения
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Спецподразделение СГБ и личный состав артиллерийской группы Минобороны Абхазии провели трехдневные тактико-специальные учения. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-24T12:56+0300
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Спецподразделение СГБ и личный состав артиллерийской группы Минобороны Абхазии провели трехдневные тактико-специальные учения. Участие в мероприятии принял председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Бойцы, получившие координаты, поражают условного противника. Под прикрытием бронетранспортера они занимают позиции в траншеях, откуда открывают огонь по технике врага.
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абхазия, служба безопасности республики абхазия, министерство обороны абхазии, учения
абхазия, служба безопасности республики абхазия, министерство обороны абхазии, учения
СГБ и Минобороны Абхазии провели тактико-специальные учения
12:56 24.09.2024 (обновлено: 13:45 24.09.2024) СУХУМ, 24 сен – Sputnik.
Спецподразделение СГБ и личный состав артиллерийской группы Минобороны Абхазии провели
трехдневные тактико-специальные учения.
Участие в мероприятии принял председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.
Ему доложили, что минометные расчеты в ходе учения управляются из командно-штабной машины, в которой находится отделение артиллерийской разведки. Они передают информацию на огневые позиции, производят расчет.
Бойцы, получившие координаты, поражают условного противника. Под прикрытием бронетранспортера они занимают позиции в траншеях, откуда открывают огонь по технике врага.