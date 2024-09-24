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Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сотрудничестве с Абхазией

Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о сотрудничестве с Абхазией

Sputnik Абхазия

Делегация Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором приехала в Абхазию с рабочим визитом. 24.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-24T18:00+0300

2024-09-24T18:00+0300

2024-09-24T19:11+0300

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что в состав делегации входят представители различных организаций и предприятий, которые будут обсуждать с абхазскими коллегами возможные пути сотрудничества. В частности речь идет о таких направлениях, как организация безопасного дорожного движения, развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование работы коммунальных служб. Говоря об инвестиционных проектах, которые нужно развивать в Абхазии, он отметил, что для республики актуальны такие направления как производство продовольственных товаров, первичная переработка сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов. По словам Полякова, Санкт-Петербург заинтересован в организации прямых поставок сельхозтоваров, которые производятся в республике.

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