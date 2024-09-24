ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
13:03 24.09.2024 (обновлено: 13:46 24.09.2024)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЭкзамены с контрольными стрельбами в учебном центре ВВО
© Sputnik / Евгений Епанчинцев/
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СУХУМ, 24 сен – Sputnik. Российские войска нанесли удар по украинскому заводу по ремонту авиадвигателей, сообщило Минобороны.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также по обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32187 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18343 танка и другие боевые бронированные машины, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15150 орудий полевой артиллерии и минометов, 26436 единиц специальной военной автомобильной техники.