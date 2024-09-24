ВС России ударили по заводу по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, а также по обеспечивавшим их работу объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, двум цехам производства и пункту сборки беспилотных летательных аппаратов, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.