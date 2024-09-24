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Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга
Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга
Sputnik Абхазия
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью радио Sputnik рассказал о планах по сотрудничеству Абхазии и северной столицы России. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-24T14:57+0300
2024-09-24T14:57+0300
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Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга
В Абхазии находится делегация из Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова. Какие идеи и проекты обсуждаются с абхазской стороной, Поляков рассказал в эксклюзивном интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, санкт-петербург, взаимный интерес, сотрудничество, аудио
подкасты, абхазия, санкт-петербург, взаимный интерес, сотрудничество, аудио
Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга
14:57 24.09.2024 (обновлено: 16:43 24.09.2024)
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в интервью радио Sputnik рассказал о планах по сотрудничеству Абхазии и северной столицы России.
В Абхазии находится делегация из Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова. Какие идеи и проекты обсуждаются с абхазской стороной, Поляков рассказал в эксклюзивном интервью радио Sputnik.
"Мы наметили несколько потенциальных вопросов, которые могут вызывать интерес с обеих сторон. Петербург – город многогранный, мы тоже в какой-то части морская столица. У нас есть и порт, и аэропорт, и железнодорожные пути. 30 процентов экспортного потока проходит через санкт-петербургский транспортный узел, поэтому в этой части у нас тоже большой накопленный опыт", – отметил Поляков.