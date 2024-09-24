Взаимный интерес: Поляков об общих интересах Абхазии и Санкт-Петербурга

"Мы наметили несколько потенциальных вопросов, которые могут вызывать интерес с обеих сторон. Петербург – город многогранный, мы тоже в какой-то части морская столица. У нас есть и порт, и аэропорт, и железнодорожные пути. 30 процентов экспортного потока проходит через санкт-петербургский транспортный узел, поэтому в этой части у нас тоже большой накопленный опыт", – отметил Поляков.