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Житель Орла утонул в акватории Пицунды
Житель Орла утонул в акватории Пицунды
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Житель Орла утонул в акватории Пицунды, сообщили в МЧС Абхазии. 24.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Житель Орла утонул в акватории Пицунды, сообщили в МЧС Абхазии. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье.По данным метеорологов, в Абхазии выпадет полуторамесячная норма осадков. Ливни пойдут к позднему вечеру 24 сентября, пик придется к трем ночи. Осадки пойдут на спад к полудню 25 сентября.
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пицунда, абхазия, мчс абхазии
Житель Орла утонул в акватории Пицунды
19:00 24.09.2024 (обновлено: 20:21 24.09.2024)
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Житель Орла утонул в акватории Пицунды, сообщили в МЧС Абхазии.
Спасатели передали тело мужчины сотрудникам МВД. Как отметили в пресс-службе ведомства, личность погибшего уже установили.
МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье.
По данным метеорологов, в Абхазии выпадет полуторамесячная норма осадков. Ливни пойдут к позднему вечеру 24 сентября, пик придется к трем ночи. Осадки пойдут на спад к полудню 25 сентября.