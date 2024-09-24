https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zhitel-orla-utonul-v-akvatorii-pitsundy-1052369567.html

Житель Орла утонул в акватории Пицунды

Житель Орла утонул в акватории Пицунды

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Житель Орла утонул в акватории Пицунды, сообщили в МЧС Абхазии. 24.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-24T19:00+0300

2024-09-24T19:00+0300

2024-09-24T20:21+0300

в абхазии

пицунда

абхазия

мчс абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1d/1046626069_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_5017edc4ecc2780a8aec70d78f57f7d0.jpg

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Житель Орла утонул в акватории Пицунды, сообщили в МЧС Абхазии. МЧС Абхазии призвало граждан и гостей республики проявлять бдительность из-за ухудшения погоды на Черноморском побережье.По данным метеорологов, в Абхазии выпадет полуторамесячная норма осадков. Ливни пойдут к позднему вечеру 24 сентября, пик придется к трем ночи. Осадки пойдут на спад к полудню 25 сентября.

пицунда

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

пицунда, абхазия, мчс абхазии