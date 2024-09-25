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Квициния рассказал о последствиях ночного ливня в Абхазии
Квициния рассказал о последствиях ночного ливня в Абхазии
Sputnik Абхазия
Циклон "Медикан", сформировавшийся над Черным морем, затронул и Абхазию — по данным автоматизированных станций, прогнозировалось выпадение полуторамесячной... 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T10:09+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В МЧС Абхазии поступило только одно обращение в связи с ночным ливнем, рассказал Sputnik глава ведомства Лев Квициния. По его словам, сообщений о подтоплениях в жилых домах также не поступало.Решены проблемы и с подачей воды в Сухуме. Ранее насосы были отключены из-за ночного отключения света, сообщил Sputnik главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб.По словам метеоролога Асиды Ахсалба, ближе к вечеру среды в Абхазии распогодится. Осадки возможны сегодня до полудня, затем интенсивность дождей пойдет на спад.
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Квициния рассказал о последствиях ночного ливня в Абхазии
10:09 25.09.2024 (обновлено: 10:26 25.09.2024)
Циклон "Медикан", сформировавшийся над Черным морем, затронул и Абхазию — по данным автоматизированных станций, прогнозировалось выпадение полуторамесячной нормы осадков.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В МЧС Абхазии поступило только одно обращение в связи с ночным ливнем, рассказал Sputnik глава ведомства Лев Квициния.
"В районе Турбазы одно дерево упало. Мы его убрали, расчистили дорогу. В целом по республике все спокойно, никто не обращался", — отметил министр.
По его словам, сообщений о подтоплениях в жилых домах также не поступало.
Решены проблемы и с подачей воды в Сухуме. Ранее насосы были отключены из-за ночного отключения света, сообщил Sputnik главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб.
По словам метеоролога Асиды Ахсалба, ближе к вечеру среды в Абхазии распогодится. Осадки возможны сегодня до полудня, затем интенсивность дождей пойдет на спад.