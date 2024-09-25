https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/kvitsiniya-rasskazal-o-posledstviyakh-nochnogo-livnya-v-abkhazii-1052370485.html

Квициния рассказал о последствиях ночного ливня в Абхазии

Квициния рассказал о последствиях ночного ливня в Абхазии

Sputnik Абхазия

Циклон "Медикан", сформировавшийся над Черным морем, затронул и Абхазию — по данным автоматизированных станций, прогнозировалось выпадение полуторамесячной... 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T10:09+0300

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. В МЧС Абхазии поступило только одно обращение в связи с ночным ливнем, рассказал Sputnik глава ведомства Лев Квициния. По его словам, сообщений о подтоплениях в жилых домах также не поступало.Решены проблемы и с подачей воды в Сухуме. Ранее насосы были отключены из-за ночного отключения света, сообщил Sputnik главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб.По словам метеоролога Асиды Ахсалба, ближе к вечеру среды в Абхазии распогодится. Осадки возможны сегодня до полудня, затем интенсивность дождей пойдет на спад.

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