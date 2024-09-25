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Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать
Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать
Sputnik Абхазия
26 сентября в Сухуме на пляже "Марнеро" пройдет концерт Александра Шоуа и группы "Непара". Прозвучат ставшие хитами композиции. О предстоящем концерте, работе... 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T16:51+0300
2024-09-25T16:51+0300
2024-09-25T17:59+0300
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Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать
Sputnik Абхазия
Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать
26 сентября в Сухуме на пляже "Марнеро" пройдет концерт Александра Шоуа и группы "Непара". Прозвучат ставшие хитами композиции. О предстоящем концерте, работе над новыми песнями, карьере композитора и музыканта, о будущем коллектива "Непара" в эфире радио Sputnik рассказал Александр Шоуа.По словам музыканта, программа концерта будет достаточно насыщенной и интересной, споют все то, что хотят от них услышать.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, культура, певец, выступления, хиты, музыка, подкасты, аудио
абхазия, культура, певец, выступления, хиты, музыка, подкасты, аудио
26 сентября в Сухуме на пляже "Марнеро" пройдет концерт Александра Шоуа и группы "Непара". Прозвучат ставшие хитами композиции. О предстоящем концерте, работе над новыми песнями, карьере композитора и музыканта, о будущем коллектива "Непара" в эфире радио Sputnik рассказал Александр Шоуа.
По словам музыканта, программа концерта будет достаточно насыщенной и интересной, споют все то, что хотят от них услышать.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.