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Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать

Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать

Sputnik Абхазия

26 сентября в Сухуме на пляже "Марнеро" пройдет концерт Александра Шоуа и группы "Непара". Прозвучат ставшие хитами композиции. О предстоящем концерте, работе... 25.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-25T16:51+0300

2024-09-25T16:51+0300

2024-09-25T17:59+0300

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Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать Sputnik Абхазия Шоуа о концерте "Непары" в Сухуме: споем все то, что хотят от нас услышать

26 сентября в Сухуме на пляже "Марнеро" пройдет концерт Александра Шоуа и группы "Непара". Прозвучат ставшие хитами композиции. О предстоящем концерте, работе над новыми песнями, карьере композитора и музыканта, о будущем коллектива "Непара" в эфире радио Sputnik рассказал Александр Шоуа.По словам музыканта, программа концерта будет достаточно насыщенной и интересной, споют все то, что хотят от них услышать.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, культура, певец, выступления, хиты, музыка, подкасты, аудио