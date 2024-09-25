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Сухум останется без воды в четверг 26 сентября
Сухум останется без воды в четверг 26 сентября
Sputnik Абхазия
Неудобства связаны с прорывом водовода в селе Гумиста и ремонтными работами в городе. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T15:06+0300
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Сухум останется без воды в четверг, 26 сентября, сообщает столичный "Водоканал".С полуночи до 18:00 подача воды будет отключена во всех районах города: в Новом районе, Старом поселке, районах вокзала, Турбазы, Маяка, центральной и нагорной частях города, ВИЭМе.Неудобства связаны с прорывом водовода в селе Гумиста, ремонтными работами на углу улиц Чочуа и Читанава, на улице Харания, улице Искандера.
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абхазия, новости, водоснабжение
Сухум останется без воды в четверг 26 сентября
15:06 25.09.2024 (обновлено: 16:08 25.09.2024)
Неудобства связаны с прорывом водовода в селе Гумиста и ремонтными работами в городе.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Сухум останется без воды в четверг, 26 сентября, сообщает столичный "Водоканал".
С полуночи до 18:00 подача воды будет отключена во всех районах города: в Новом районе, Старом поселке, районах вокзала, Турбазы, Маяка, центральной и нагорной частях города, ВИЭМе.
Неудобства связаны с прорывом водовода в селе Гумиста, ремонтными работами на углу улиц Чочуа и Читанава, на улице Харания, улице Искандера.
"Приносим извинения и просим всех жителей города запастись питьевой водой", – говорится в публикации.