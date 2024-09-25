https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/takie-obstoyatelstva-demerdzhipa-i-agrba-ob-astronomicheskoy-olimpiade-v-siriuse-1052371287.html
Такие обстоятельства: Демерджипа и Агрба об астрономической олимпиаде в Сириусе
Такие обстоятельства: Демерджипа и Агрба об астрономической олимпиаде в Сириусе
Sputnik Абхазия
Что думают школьники Абхазии об астрономии, чем эта наука заинтересовала их, действительно ли интерес школьников сдвигается в сторону точных наук, об этом в... 25.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-25T15:41+0300
2024-09-25T15:41+0300
2024-09-25T15:41+0300
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Такие обстоятельства: Демерджипа и Агрба об астрономической олимпиаде в Сириусе
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Демерджипа и Агрба об астрономической олимпиаде в Сириусе
Что думают школьники Абхазии об астрономии, чем эта наука заинтересовала их, действительно ли интерес школьников сдвигается в сторону точных наук, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились школьники, участники III Открытой международной астрономической олимпиады, которая проходила в Сириусе, Сария Демерджипа и Арсений Агрба.III Открытая международная астрономическая олимпиада проходила в Сириусе с 15 по 22 сентября. Участниками олимпиады стали почти 100 школьников из 20 стран. Абхазию представили ученики сухумских школ Сария Демерджипа, Арсений Агрба, Анастасия Накопия и Анна Авидзба. Сария Демерджипа получила награду "Национальный бриллиант".Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, министерство образования и науки абхазии, образование, астрономия, школы, олимпиада, аудио
подкасты, такие обстоятельства, министерство образования и науки абхазии, образование, астрономия, школы, олимпиада, аудио
Что думают школьники Абхазии об астрономии, чем эта наука заинтересовала их, действительно ли интерес школьников сдвигается в сторону точных наук, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделились школьники, участники III Открытой международной астрономической олимпиады, которая проходила в Сириусе, Сария Демерджипа и Арсений Агрба.
III Открытая международная астрономическая олимпиада проходила в Сириусе с 15 по 22 сентября. Участниками олимпиады стали почти 100 школьников из 20 стран. Абхазию представили ученики сухумских школ Сария Демерджипа, Арсений Агрба, Анастасия Накопия и Анна Авидзба. Сария Демерджипа получила награду "Национальный бриллиант".
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.