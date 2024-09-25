Внесены изменения в закон "О выборах президента Абхазии" в первом чтении

лишение права быть избранными граждан, имеющих в день голосования неснятую и непогашенную судимость, граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Таким образом, нужно будет дополнить перечень необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты соответствующими справками. лишение права быть избранными граждан, имеющих в день голосования неснятую и непогашенную судимость, граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Таким образом, нужно будет дополнить перечень необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты соответствующими справками.

изменение формы и текста избирательного бюллетеня. Если голосование проводится по одному кандидату, как на общих выборах, то будут ставиться отметки "за" и "против", а при повторном голосовании по двум кандидатам в бюллетень не вносится строка "против всех". изменение формы и текста избирательного бюллетеня. Если голосование проводится по одному кандидату, как на общих выборах, то будут ставиться отметки "за" и "против", а при повторном голосовании по двум кандидатам в бюллетень не вносится строка "против всех".

определение избирательной комиссией при подведении итогов выборов числа бюллетеней, признанных действительным. Раньше понятие "действительного бюллетеня" в законе отсутствовало. Избранным будет считаться кандидат, получивший более половины голосов избирателей, чьи бюллетени были признаны действительными. определение избирательной комиссией при подведении итогов выборов числа бюллетеней, признанных действительным. Раньше понятие "действительного бюллетеня" в законе отсутствовало. Избранным будет считаться кандидат, получивший более половины голосов избирателей, чьи бюллетени были признаны действительными.