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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Внесены изменения в закон "О выборах президента Абхазии" в первом чтении
Внесены изменения в закон "О выборах президента Абхазии" в первом чтении
Sputnik Абхазия
Сессия Парламента Абхазии прошла в Сухуме в среду, 25 сентября. 25.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания внесли изменения в конституционный закон Абхазии "О выборах президента" в первом чтении. Инициатором изменений был ЦИК. В их числе:
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Внесены изменения в закон "О выборах президента Абхазии" в первом чтении

14:13 25.09.2024 (обновлено: 14:42 25.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВыборы президента России в Абхазии
Выборы президента России в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сессия Парламента Абхазии прошла в Сухуме в среду, 25 сентября.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Народного Собрания внесли изменения в конституционный закон Абхазии "О выборах президента" в первом чтении.
Инициатором изменений был ЦИК. В их числе:
лишение права быть избранными граждан, имеющих в день голосования неснятую и непогашенную судимость, граждан, больных алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. Таким образом, нужно будет дополнить перечень необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты и вице-президенты соответствующими справками.
изменение формы и текста избирательного бюллетеня. Если голосование проводится по одному кандидату, как на общих выборах, то будут ставиться отметки "за" и "против", а при повторном голосовании по двум кандидатам в бюллетень не вносится строка "против всех".
определение избирательной комиссией при подведении итогов выборов числа бюллетеней, признанных действительным. Раньше понятие "действительного бюллетеня" в законе отсутствовало. Избранным будет считаться кандидат, получивший более половины голосов избирателей, чьи бюллетени были признаны действительными.
пополнение списка причин, по которым ЦИК может признать выборы несостоявшимися. В их числе случаи, когда число голосов против всех превышает число голосов, отданных за кандидата, набравшего больше всего, или если недействительных бюллетеней больше, чем действительных.
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