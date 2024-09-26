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Генрепетиция парада Победы прошла в Сухуме
Генрепетиция парада Победы прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
30 сентября в Абхазии будут отмечать День Победы и Независимости. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T11:04+0300
2024-09-26T11:04+0300
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30 сентября (день победы)
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная репетиция военного парада в честь 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме. Торжественным маршем у мемориала Славы прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России, всего более 500 человек. "Подготовка началась два месяца назад, каждую пятницу воинские части тренировались для слаживания коробок. Всех приглашаем посмотреть парад Победы, так как это интересное зрелище – синхронность, строевые движения. Поэтому, я думаю, нашему народу понравится. Это показатель нашей силы и готовности защитить нашу страну", – сказал полковник, начальник управления боевой подготовки Министерства обороны республики Беслан Мушба. День Победы и Независимости ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября. Парад и "Бессмертный полк" пройдут по улице Аидгылара в Сухуме в 11:00.
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абхазия, новости, 30 сентября (день победы)
абхазия, новости, 30 сентября (день победы)
Генрепетиция парада Победы прошла в Сухуме
11:04 26.09.2024 (обновлено: 11:20 26.09.2024)
30 сентября в Абхазии будут отмечать День Победы и Независимости.
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральная репетиция военного парада в честь 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошла в Сухуме.
Торжественным маршем у мемориала Славы прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России, всего более 500 человек.
"Подготовка началась два месяца назад, каждую пятницу воинские части тренировались для слаживания коробок. Всех приглашаем посмотреть парад Победы, так как это интересное зрелище – синхронность, строевые движения. Поэтому, я думаю, нашему народу понравится. Это показатель нашей силы и готовности защитить нашу страну", – сказал полковник, начальник управления боевой подготовки Министерства обороны республики Беслан Мушба.
День Победы и Независимости ежегодно отмечается в Абхазии 30 сентября. Парад и "Бессмертный полк" пройдут по улице Аидгылара в Сухуме в 11:00.