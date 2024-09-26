https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/kabmin-utverdil-granitsy-dendroparka-botanicheskogo-instituta-ana-1052391298.html

Кабмин утвердил границы дендропарка Ботанического института АНА

Кабмин утвердил границы дендропарка Ботанического института АНА

Sputnik Абхазия

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в четверг, 26 сентября. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T14:36+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. Правительство Абхазии утвердило границы дендропарка Ботанического института АНА.Ранее карт с границами природного объекта не было, и по поручению премьер-министра Александра Анкваб для их уточнения была создана рабочая группа. Теперь общая площадь дендропарка составляет 64,33 гектаров. По словам начальника Аппарата Кабмина Давида Сангулия, не вся территория огорожена. Из-за этого люди самовольно принимали решение ее застроить. "В связи с этим было принято решение создать комиссию, установить и законодательно закрепить границы. На данной особо охраняемой территории еще в советское время было построено более 40 объектов. Они уже не могут считаться особо охраняемыми, эта территория была вычленена. Теперь все известно, ничего добавить и убавить невозможно. Большая работа была проделана", – подчеркнул Сангулия. Премьер-министр Александр Анкваб назвал архиважным вопросом сохранение дендропарка, Пицундской рощи и других особо ценных земель. "Желающие построить там дома, гостиницы и дачи, могут успокоиться: ни один квадратный сантиметр никто не получит. Это для потомков. Это огромная история, которой мы должны дорожить. Подобного рода плохие инициативы будем пресекать на корню", – подчеркнул Анкваб. Для обеспечения сохранности территории премьер-министр поручил Минфину изыскать средства на установку ограды.

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