https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/posrednik-saribekyan-o-rybnoy-produktsii-v-abkhazii--1052375164.html

Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии

Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии

Sputnik Абхазия

Замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T10:45+0300

2024-09-26T10:45+0300

2024-09-26T10:45+0300

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Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии Sputnik Абхазия Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии

Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии принимала участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.О чем смогли договориться на форуме, как вообще вывести на российский рынок продукцию абхазских рыбозаводов и расширить географию продаж, и почему не удается насытить внутренний рынок местной рыбной продукцией, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибекян.Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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