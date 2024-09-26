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Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии
Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии
Sputnik Абхазия
Замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян – гость программы "Посредник" на радио Sputnik. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T10:45+0300
2024-09-26T10:45+0300
2024-09-26T10:45+0300
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Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии
Sputnik Абхазия
Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии
Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии принимала участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.О чем смогли договориться на форуме, как вообще вывести на российский рынок продукцию абхазских рыбозаводов и расширить географию продаж, и почему не удается насытить внутренний рынок местной рыбной продукцией, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибекян.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, рыбалка, заводы, минсельхоз, аудио
подкасты, посредник, рыбалка, заводы, минсельхоз, аудио
Посредник: Сарибекян о рыбной продукции в Абхазии
Замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян – гость программы "Посредник" на радио Sputnik.
Делегация Министерства сельского хозяйства Абхазии принимала участие в Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
О чем смогли договориться на форуме, как вообще вывести на российский рынок продукцию абхазских рыбозаводов и расширить географию продаж, и почему не удается насытить внутренний рынок местной рыбной продукцией, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибекян.