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Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе
Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе
Sputnik Абхазия
Концерт Александра Шоуа и группы "Непара" пройдет на пляже "Марнеро" в Сухуме 26 сентября. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T15:22+0300
2024-09-26T15:22+0300
2024-09-26T15:43+0300
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Программа очень насыщенная, будет состоять, в том числе из всеми любимых хитов, рассказал музыкант в эфире радио Sputnik. Он добавил, что на разогреве будут выступать абхазские группы и молодые вокалисты со своими песнями. С ведущей Наалой Мукба он обсудил потенциал абхазской молодежи и препятствия для ее развития, рассказал о своих достижениях и поделился секретами успеха.
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абхазия, новости, мультимедиа, видео, музыка, культура, видео
Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе
15:22 26.09.2024 (обновлено: 15:43 26.09.2024)
Концерт Александра Шоуа и группы "Непара" пройдет на пляже "Марнеро" в Сухуме 26 сентября.
Программа очень насыщенная, будет состоять, в том числе из всеми любимых хитов, рассказал музыкант в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что на разогреве будут выступать абхазские группы и молодые вокалисты со своими песнями.
С ведущей Наалой Мукба он обсудил потенциал абхазской молодежи и препятствия для ее развития, рассказал о своих достижениях и поделился секретами успеха.