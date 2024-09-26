https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/upryamstvo-evreyskaya-krov-i-pridirchivaya-publika-shoua-o-kontserte-v-sukhume-i-o-sebe-1052391943.html

Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе

Упрямство, еврейская кровь и придирчивая публика: Шоуа о концерте в Сухуме и о себе

Sputnik Абхазия

Концерт Александра Шоуа и группы "Непара" пройдет на пляже "Марнеро" в Сухуме 26 сентября. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T15:22+0300

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Программа очень насыщенная, будет состоять, в том числе из всеми любимых хитов, рассказал музыкант в эфире радио Sputnik. Он добавил, что на разогреве будут выступать абхазские группы и молодые вокалисты со своими песнями. С ведущей Наалой Мукба он обсудил потенциал абхазской молодежи и препятствия для ее развития, рассказал о своих достижениях и поделился секретами успеха.

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