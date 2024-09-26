https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/zhemchugov-o-novom-shtamme-koronavirusa--flirt-ne-strashnyy-no-bystro-rasprostranyaetsya-1052375972.html
Жемчугов о новом штамме коронавируса – FLiRT: не страшный, но быстро распространяется
Жемчугов о новом штамме коронавируса – FLiRT: не страшный, но быстро распространяется
Sputnik Абхазия
В России и мире начал распространяться новый штамм коронавируса — FLiRT. Специалист по особо опасным инфекциям, врач высшей категории Владислав Жемчугов в... 26.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-26T16:45+0300
2024-09-26T16:45+0300
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Жемчугов о новом штамме коронавируса – FLiRT: не страшный, но быстро распространяется
Sputnik Абхазия
Жемчугов о новом штамме коронавируса – FLiRT: не страшный, но быстро распространяется
Впервые FLiRT зафиксировали в Индии в ноябре 2023 года. После этого штамм выявили в других странах — США, Великобритании, Южной Корее.По словам Жемчугова, задача вирусов – размножиться и занять новую территорию, потому каждый день происходят мутации."FLiRT – такой же, как и "омикрон". Он не страшный, не тяжелый. Люди не умирают, болеют легко, большей части вообще бессимптомно, но обладает высокой контагиозностью – быстро распространяется. В результате чего он вытеснит вскоре все штаммы, и фактически его можно представить как новую, живую вакцину", – сказал Жемчугов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Жемчугов о новом штамме коронавируса – FLiRT: не страшный, но быстро распространяется
16:45 26.09.2024 (обновлено: 17:09 26.09.2024)
В России и мире начал распространяться новый штамм коронавируса — FLiRT. Специалист по особо опасным инфекциям, врач высшей категории Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik рассказал насколько он опасен.
Впервые FLiRT зафиксировали в Индии в ноябре 2023 года. После этого штамм выявили в других странах — США, Великобритании, Южной Корее.
По словам Жемчугова, задача вирусов – размножиться и занять новую территорию, потому каждый день происходят мутации.
"FLiRT – такой же, как и "омикрон". Он не страшный, не тяжелый. Люди не умирают, болеют легко, большей части вообще бессимптомно, но обладает высокой контагиозностью – быстро распространяется. В результате чего он вытеснит вскоре все штаммы, и фактически его можно представить как новую, живую вакцину", – сказал Жемчугов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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