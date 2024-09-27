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Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума.Президент отметил, что события 27 сентября 1993 года ознаменовали начало долгожданного пути к независимости. Глава государства назвал освобождение Сухума примером того, как абхазский народ, объединенный одной целью, способен преодолеть любые испытания.Президент пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия каждой семье.
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аслан бжания, абхазия, сухум, овна, история
аслан бжания, абхазия, сухум, овна, история
Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума
12:27 27.09.2024 (обновлено: 12:41 27.09.2024)
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума.
Президент отметил, что события 27 сентября 1993 года ознаменовали начало долгожданного пути к независимости.
"Освобождение столицы стало результатом воли и самоотверженности наших бойцов, которые отвоевывали каждый метр родной земли. Бок о бок с абхазскими защитниками сражались наши братья из республик Северного Кавказа, Юга России и других стран, чья помощь стала решающей в достижении победы", – говорится в сообщении.
Глава государства назвал освобождение Сухума примером того, как абхазский народ, объединенный одной целью, способен преодолеть любые испытания.
Президент пожелал народу Абхазии мира, процветания и благополучия каждой семье.