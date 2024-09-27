Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Днем освобождения Сухума

"Освобождение столицы стало результатом воли и самоотверженности наших бойцов, которые отвоевывали каждый метр родной земли. Бок о бок с абхазскими защитниками сражались наши братья из республик Северного Кавказа, Юга России и других стран, чья помощь стала решающей в достижении победы", – говорится в сообщении.