https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-delegatsiey-nizhnego-novgoroda-1052400843.html

Аслан Бжания встретился с делегацией Нижнего Новгорода

Аслан Бжания встретился с делегацией Нижнего Новгорода

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания принял главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания принял главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.Президент Абхазии подчеркнул, что республика заинтересована в развитии отношений с Нижним Новгородом по различным направлениям. Юрий Шалабаев в свою очередь поблагодарил Бжания за теплый прием и отметил, что Нижний Новгород настроен укреплять связи с Абхазией. Подписание Соглашения о побратимстве с Сухумом, по его словам, станет подтверждением этого.

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аслан бжания, абхазия, нижний новгород, политика, россия