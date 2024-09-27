https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-delegatsiey-nizhnego-novgoroda-1052400843.html
Аслан Бжания встретился с делегацией Нижнего Новгорода
Аслан Бжания встретился с делегацией Нижнего Новгорода
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания принял главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T11:42+0300
2024-09-27T11:42+0300
2024-09-27T11:46+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
нижний новгород
политика
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1b/1052400675_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_146d2f0a82721dbb57c2af23154a6130.jpg
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания принял главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.Президент Абхазии подчеркнул, что республика заинтересована в развитии отношений с Нижним Новгородом по различным направлениям. Юрий Шалабаев в свою очередь поблагодарил Бжания за теплый прием и отметил, что Нижний Новгород настроен укреплять связи с Абхазией. Подписание Соглашения о побратимстве с Сухумом, по его словам, станет подтверждением этого.
абхазия
нижний новгород
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1b/1052400675_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_727e6b7d39ccfc390a058939d7fca085.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аслан бжания, абхазия, нижний новгород, политика, россия
аслан бжания, абхазия, нижний новгород, политика, россия
Аслан Бжания встретился с делегацией Нижнего Новгорода
11:42 27.09.2024 (обновлено: 11:46 27.09.2024)
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Аслан Бжания принял главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
Президент Абхазии подчеркнул, что республика заинтересована в развитии отношений с Нижним Новгородом по различным направлениям.
"У нас особые взаимоотношения с Российской Федерацией. Нас признало определенное количество государств, но таких отношений, как с Россией, у нас нет ни с кем. Россия — наш стратегический партнер", — добавил глава государства.
Юрий Шалабаев в свою очередь поблагодарил Бжания за теплый прием и отметил, что Нижний Новгород настроен укреплять связи с Абхазией. Подписание Соглашения о побратимстве с Сухумом, по его словам, станет подтверждением этого.