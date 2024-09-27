https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/byust-geroya-abkhazii-givi-agrba-otkryli-v-parke-slavy--1052399357.html

Бюст Героя Абхазии Гиви Агрба открыли в Парке Славы

Бюст Героя Абхазии Гиви Агрба открыли в Парке Славы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Бронзовый бюст Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба открыли в Парке Славы в Сухуме в день годовщины освобождения столицы от... 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Бронзовый бюст Героя Абхазии, генерал-лейтенанта Гиви Агрба открыли в Парке Славы в Сухуме в день годовщины освобождения столицы от грузинских войск. Авторы памятника — скульпторы Амиран Адлейба и Адгур Чкадуа.Гиви Агрба родился в селе Куланрхуа. Окончил школу в Лыхны, а после окончания учебы на филфаке Сухумского пединститута работал старшим лаборантом кафедры абхазского языка. С 1963 по 1972 годы – старший воспитатель школы-интерната в Сухуме. С 1970 года – директор литературно-мемориального музея имени Д.И. Гулиа. С 1972 по 1979 годы – инструктор отдела административных органов Абхазского обкома партии.С 1979 по 1992 годы – работал на разных должностях в МВД Абхазии. С декабря 1991 по май 1992 годы – командир отдельного полка Внутренних войск, затем заместитель командира того же полка.Гиви Агрба принял участие в обороне Сухума в первый день Отечественной войны народа Абхазии. Он служил замкомандира Гумистинского оборонительного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой Шромской, июльской и сентябрьской 1993 года наступательных операциях абхазской армии. Был координатором боевых действий при освобождении Сухума от грузинских войск. С 1993 по 1996 годы занимал должность министра внутренних дел. С 1996 по 2002 годы был первым замминистра обороны и начальником Генштаба Вооруженных сил. В октябре 2001 года был одним из руководителей антитеррористической операции в нижней части Кодорского ущелья. В 2003 году назначен председателем Службы государственной безопасности. Гиви Агрба не стало 27 августа 2014 года.

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