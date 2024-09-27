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Глава МВД Абхазии выступил на конференции по проблеме распространения экстремизма
Глава МВД Абхазии выступил на конференции по проблеме распространения экстремизма
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на IV Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма... 27.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на IV Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая проходила в Москве.Он обозначил направления деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также рассказал о необходимости регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций. Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии выступает Россия, которая оказывает республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности. Он объяснил, что в республике разрабатывается законодательство, которое направлено на регулирование деятельности международных НПО и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии.Кроме того, по его словам, законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО, чтобы проводить работу в обществе по профилактике проявлений экстремизма, распространению традиционных ценностей в противовес чуждым.Конференция, организованная Министерством внутренних дел России, проходила в Москве.
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Глава МВД Абхазии выступил на конференции по проблеме распространения экстремизма

19:25 27.09.2024
© Foto / МВД АбхазииРоберт Киут
Роберт Киут - Sputnik Абхазия, 1920, 27.09.2024
© Foto / МВД Абхазии
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на IV Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая проходила в Москве.
Он обозначил направления деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также рассказал о необходимости регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций.
Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии выступает Россия, которая оказывает республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности.
Он объяснил, что в республике разрабатывается законодательство, которое направлено на регулирование деятельности международных НПО и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии.
"Деятельность международных организаций в современных условиях требует тщательного контроля и анализа. Республика Абхазия открыта для сотрудничества с организациями, которые, действительно, занимаются благотворительностью и развитием гражданского общества. Однако, мы не можем допустить, чтобы наша страна становилась полигоном для внешнеполитических игр, направленных на подрыв нашей безопасности и стабильности", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО, чтобы проводить работу в обществе по профилактике проявлений экстремизма, распространению традиционных ценностей в противовес чуждым.
Конференция, организованная Министерством внутренних дел России, проходила в Москве.
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