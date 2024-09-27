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Глава МВД Абхазии выступил на конференции по проблеме распространения экстремизма

Глава МВД Абхазии выступил на конференции по проблеме распространения экстремизма

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на IV Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма... 27.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-27T19:25+0300

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Глава МВД Абхазии Роберт Киут выступил с докладом на IV Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая проходила в Москве.Он обозначил направления деятельности международных неправительственных организаций в республике и их влияние на гражданское общество, а также рассказал о необходимости регулирования взаимодействия с неправительственным сектором и непосредственной деятельности таких организаций. Киут отметил, что примером корректного и адекватного регулирования работы НПО для Абхазии выступает Россия, которая оказывает республике всестороннюю помощь в деле построения государства и обеспечения государственной безопасности. Он объяснил, что в республике разрабатывается законодательство, которое направлено на регулирование деятельности международных НПО и физических лиц, получающих финансирование из стран, не признающих государственность Абхазии.Кроме того, по его словам, законопроект будет регламентировать взаимодействие с отечественными НПО, чтобы проводить работу в обществе по профилактике проявлений экстремизма, распространению традиционных ценностей в противовес чуждым.Конференция, организованная Министерством внутренних дел России, проходила в Москве.

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