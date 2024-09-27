https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/glavnyy-chetverg-avidzba-o-podgotovke-gudautskogo-rayona-k-zime-i-itogakh-tursezona--1052388312.html

Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона

Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона

Sputnik Абхазия

Глава администрации Гудаусткого района Валерий Авидзба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-27T11:21+0300

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Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона Sputnik Абхазия Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона

О промежуточных итогах летнего туристического сезона, о работах по благоустройству, об обеспечении населения водопроводом, о дорожных работах, о готовности образовательных учреждений к учебному году в интервью радио Sputnik рассказал глава района Валерий Авидзба. Также в этой передаче речь о том, как в Гудауте отметят годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Слушайте подкаст.

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