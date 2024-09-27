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Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона
Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона
Sputnik Абхазия
Глава администрации Гудаусткого района Валерий Авидзба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T11:21+0300
2024-09-27T11:21+0300
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Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона
О промежуточных итогах летнего туристического сезона, о работах по благоустройству, об обеспечении населения водопроводом, о дорожных работах, о готовности образовательных учреждений к учебному году в интервью радио Sputnik рассказал глава района Валерий Авидзба. Также в этой передаче речь о том, как в Гудауте отметят годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, гудаута, аудио
Главный четверг: Авидзба о подготовке Гудаутского района к зиме и итогах турсезона
11:21 27.09.2024 (обновлено: 11:22 27.09.2024)
Глава администрации Гудаусткого района Валерий Авидзба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
О промежуточных итогах летнего туристического сезона, о работах по благоустройству, об обеспечении населения водопроводом, о дорожных работах, о готовности образовательных учреждений к учебному году в интервью радио Sputnik рассказал глава района Валерий Авидзба.
Также в этой передаче речь о том, как в Гудауте отметят годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии.