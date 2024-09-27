https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-tabachnuyu-kontrabandu-iz-abkhazii-1052406881.html

Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии

Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии. При досмотре микроавтобуса, прибывшего из республики, в полости между крышей и обшивкой обнаружили 2420 пачек сигарет марки "APSNY Mentol" с абхазскими акцизными марками. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.

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абхазия, россия, таможня, сигареты