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Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии
Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T14:40+0300
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2024-09-27T16:28+0300
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СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии. При досмотре микроавтобуса, прибывшего из республики, в полости между крышей и обшивкой обнаружили 2420 пачек сигарет марки "APSNY Mentol" с абхазскими акцизными марками. С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.
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Краснодарские таможенники пресекли табачную контрабанду из Абхазии
14:40 27.09.2024 (обновлено: 16:28 27.09.2024) СУХУМ, 27 сен - Sputnik.
Краснодарские таможенники пресекли
табачную контрабанду из Абхазии.
При досмотре микроавтобуса, прибывшего из республики, в полости между крышей и обшивкой обнаружили 2420 пачек сигарет марки "APSNY Mentol" с абхазскими акцизными марками.
Машина и сигареты изъяты, образцы продукции направлены на экспертизу. После проверки будет решен вопрос о привлечении к ответственности нарушителя.
С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тысяч рублей установлена уголовная ответственность. Для личного пользования разрешен ввоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака.