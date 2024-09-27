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Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа
Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа
Sputnik Абхазия
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа умер 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T18:06+0300
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Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
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фото , мультимедиа, абхазия, культура, литература, поэзия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, культура, литература, поэзия, фото
Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа умер 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет.
Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.
Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.
Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Выпускники 1953 года Кутольской восьмилетней школы. В верхнем левом углу третий – Мушни Ласуриа.
Выпускники 1953 года Кутольской восьмилетней школы. В верхнем левом углу третий – Мушни Ласуриа.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Участники литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище. В центре – преподаватель П.Адзинба, 1957 год.
Участники литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище. В центре – преподаватель П.Адзинба, 1957 год.
© Foto / из архива семьи Ласуриа
Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.
Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.
© Foto / из архива семьи Ласуриа
Мушни Ласуриа на Красной площади в Москве.
Мушни Ласуриа на Красной площади в Москве.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Алексей Твардовский и Мушни Ласурияа, 1965 год.
Алексей Твардовский и Мушни Ласурияа, 1965 год.
© Foto / из архива семьи Ласуриа Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Андрей Вознесенкий и Мушни Ласуриа, 1984 год.
Андрей Вознесенкий и Мушни Ласуриа, 1984 год.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия Мушни Ласурия и Елена Отырба во время бракосочетания
Мушни Ласурия и Елена Отырба во время бракосочетания
© Foto / из архива семьи Ласуриа
Мушни Ласуриа с супругой Еленой Отырба.
Мушни Ласуриа с супругой Еленой Отырба.
© Foto / из архива семьи Ласуриа
Мушни Ласурия во дворе дома в селе Кутол с представителями абхазской интеллигенции.
Мушни Ласурия во дворе дома в селе Кутол с представителями абхазской интеллигенции.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Мушни Ласурия и французская певица Мирей Матье.
Мушни Ласурия и французская певица Мирей Матье.
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка “Путь поэта” в ЦВЗ к 85-летию Мушни Ласуриа.
Фотовыставка “Путь поэта” в ЦВЗ к 85-летию Мушни Ласуриа.