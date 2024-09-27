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Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа

Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа

Sputnik Абхазия

Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа умер 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.

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