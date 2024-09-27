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https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/poet-iz-naroda-yarkiy-put-mushni-lasuria-1052406351.html
Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа
Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа
Sputnik Абхазия
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа умер 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
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Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
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фото , мультимедиа, абхазия, культура, литература, поэзия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, культура, литература, поэзия, фото

Поэт из народа: яркий путь Мушни Ласуриа

18:06 27.09.2024
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Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа умер 26 сентября 2024 года в возрасте 86 лет.
Мушни Ласуриа родился в 1938 году в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.
Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.

Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена &quot;Ахьдз-Апша&quot; I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Выпускники 1953 года Кутольской восьмилетней школы. В верхнем левом углу третий – Мушни Ласуриа.

Выпускники 1953 года Кутольской восьмилетней школы. В верхнем левом углу третий – Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Выпускники 1953 года Кутольской восьмилетней школы. В верхнем левом углу третий – Мушни Ласуриа.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Участники литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище. В центре – преподаватель П.Адзинба, 1957 год.

Участники литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище. В центре – преподаватель П.Адзинба, 1957 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Участники литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище. В центре – преподаватель П.Адзинба, 1957 год.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.

Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Ласуриа

Стихи Мушни Ласуриа начал писать еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа на Красной площади в Москве.

Мушни Ласуриа на Красной площади в Москве. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа на Красной площади в Москве.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Алексей Твардовский и Мушни Ласурияа, 1965 год.

Алексей Твардовский и Мушни Ласурияа, 1965 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Алексей Твардовский и Мушни Ласурияа, 1965 год.

© Foto / из архива семьи Ласуриа Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
Мушни Ласуриа - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива семьи Ласуриа
Группа абхазских писателей на берегу реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. 1982 год
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенкий и Мушни Ласуриа, 1984 год.

Андрей Вознесенкий и Мушни Ласуриа, 1984 год. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенкий и Мушни Ласуриа, 1984 год.

© Foto / Из личного архива Мушни ЛасурияМушни Ласурия и Елена Отырба во время бракосочетания
Мушни Ласурия и Елена Отырба во время бракосочетания - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия
Мушни Ласурия и Елена Отырба во время бракосочетания
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа с супругой Еленой Отырба.

Мушни Ласуриа с супругой Еленой Отырба. - Sputnik Абхазия
10/14
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа с супругой Еленой Отырба.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласурия во дворе дома в селе Кутол с представителями абхазской интеллигенции.

Мушни Ласурия во дворе дома в селе Кутол с представителями абхазской интеллигенции. - Sputnik Абхазия
11/14
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласурия во дворе дома в селе Кутол с представителями абхазской интеллигенции.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласурия и французская певица Мирей Матье.

Мушни Ласурия и французская певица Мирей Матье. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласурия и французская певица Мирей Матье.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С.Пушкина за перевод &quot;Евгения Онегина&quot; на абхазский язык. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Дмитрий Астахов
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В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С.Пушкина за перевод "Евгения Онегина" на абхазский язык.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка “Путь поэта” в ЦВЗ к 85-летию Мушни Ласуриа.

Фотовыставка “Путь поэта” в ЦВЗ к 85-летию Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка “Путь поэта” в ЦВЗ к 85-летию Мушни Ласуриа.

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