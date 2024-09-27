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РУСДРАМ примет участие в театральном фестивале в Йошкар-Оле
РУСДРАМ примет участие в театральном фестивале в Йошкар-Оле
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. РУСДРАМ примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран "Мост дружбы" в Йошкар-Оле. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T13:36+0300
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. РУСДРАМ примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран "Мост дружбы" в Йошкар-Оле.Спектакль "Софичка" представят в рамках фестиваля 24 ноября. Фестиваль "Мост дружбы" – один из старейших театральных фестивалей России. Цель фестиваля состоит в том, чтобы способствовать развитию русских театральных коллективов в национальных республиках России, странах СНГ и других государствах.
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русдрам, абхазия, культура, россия, йошкар-ола
русдрам, абхазия, культура, россия, йошкар-ола
РУСДРАМ примет участие в театральном фестивале в Йошкар-Оле
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. РУСДРАМ примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран "Мост дружбы" в Йошкар-Оле.
Спектакль "Софичка" представят в рамках фестиваля 24 ноября.
"Театр получил приглашение на фестиваль от руководства Республики Марий Эл в качестве одного из самых авторитетных русских театров зарубежья и как успешный участник этого фестиваля в 2021 году", – сообщила пресс-служба театра.
Фестиваль "Мост дружбы" – один из старейших театральных фестивалей России. Цель фестиваля состоит в том, чтобы способствовать развитию русских театральных коллективов в национальных республиках России, странах СНГ и других государствах.