https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/rusdram-primet-uchastie-v-teatralnom-festivale-v-yoshkar-ole-1052402275.html

РУСДРАМ примет участие в театральном фестивале в Йошкар-Оле

РУСДРАМ примет участие в театральном фестивале в Йошкар-Оле

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. РУСДРАМ примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран "Мост дружбы" в Йошкар-Оле. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

русдрам

абхазия

культура

россия

йошкар-ола

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. РУСДРАМ примет участие в Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран "Мост дружбы" в Йошкар-Оле.Спектакль "Софичка" представят в рамках фестиваля 24 ноября. Фестиваль "Мост дружбы" – один из старейших театральных фестивалей России. Цель фестиваля состоит в том, чтобы способствовать развитию русских театральных коллективов в национальных республиках России, странах СНГ и других государствах.

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