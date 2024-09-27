https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/sukhum-i-nizhniy-novgorod-stali-gorodami-pobratimami-1052401369.html

Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами

Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами. 27.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами. Документ подписали главы городов Беслан Эшба и Юрий Шалабаев. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также отметил, что подписание документа позволит выйти на новый уровень двусторонних отношений.Стороны будут:

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