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Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами. 27.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами. Документ подписали главы городов Беслан Эшба и Юрий Шалабаев. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также отметил, что подписание документа позволит выйти на новый уровень двусторонних отношений.Стороны будут:
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абхазия, нижний новгород, сухум, россия, политика
абхазия, нижний новгород, сухум, россия, политика
Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами
12:06 27.09.2024 (обновлено: 12:42 27.09.2024)
СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Сухум и Нижний Новгород стали городами-побратимами.
Документ подписали главы городов Беслан Эшба и Юрий Шалабаев.
Соглашение предусматривает обеспечение стабильного развития взаимовыгодных связей в различных сферах деятельности в соответствии с законодательствами Абхазии и России.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев также отметил, что подписание документа позволит выйти на новый уровень двусторонних отношений.
содействовать установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Сухуме и Нижнем Новгороде;
оказывать содействие в привлечении инвестиций в экономику обоих городов, а также в реализации совместных инвестиционных проектов;
поддерживать установление и развитие взаимодействия между образовательными организациями;
развивать отношения в области культуры, спорта, молодежной политики и других направлений.