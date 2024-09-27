В ДНР освободили населенный пункт Мариновка
16:32 27.09.2024 (обновлено: 16:54 27.09.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк88-я разведывательно-диверсионная бригада "Эспаньола" в зоне СВО
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Российские войска освободили Мариновку в ДНР, сообщило Минобороны в недельной сводке о ходе специальной военной операции.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Недельная сводка Минобороны России:
С 23 по 27 сентября Вооруженными силами России нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.
Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции.
Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32288 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18434 танка и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15295 орудий полевой артиллерии и минометов, 26613 единиц специальной военной автомобильной техники.