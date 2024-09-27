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Война от первого лица: Куижев о вкладе добровольцев в Победу в ОВНА

Война от первого лица: Куижев о вкладе добровольцев в Победу в ОВНА

Sputnik Абхазия

Доброволец из Адыгеи Каплан Куижев в интервью радио Sputnik поделился воспоминаниями о начале Отечественной войны народа Абхазии и о том, каким был День... 27.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-27T12:58+0300

2024-09-27T12:58+0300

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Война от первого лица: Куижев о вкладе добровольцев в Победу в ОВНА Sputnik Абхазия Война от первого лица: Куижев о вкладе добровольцев в Победу в ОВНА

27 сентября – День освобождения Сухума от войск госсовета Грузии. Военная операция по освобождению столицы началась 16 сентября 1993 года и завершилась полным освобождением столицы. Помощь в одержании победы над врагом с первых дней оказывали добровольцы с Северного Кавказа и из других регионов России. Добровольцем пришел в Абхазию и Каплан Куижев, обладатель медали "За отвагу". "Это праздник не только участников войны, но и всех жителей и гостей республики, кто в это время находится здесь. Всех тех, кто душой был с нами. Начало войны было трагично, совпало с хаосом не только в России, но и во всем мире. Но, анализируя это событие, понимаю, что предчувствие надвигающейся беды было. Как раз и Конфедерация организовывалась, пыталась повлиять, но в большом объеме, как бы мы хотели, не получилось, потому что тогда работала другая система. Но тем не менее, насколько можно было, готовились. И когда 14 числа ребята позвонили и сказали, что началось, было шоковое состояние", – рассказал Куижев. Слушайте подкаст.

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подкасты, война от первого лица: непридуманные истории, абхазия, добровольцы, овна, грузия, аудио