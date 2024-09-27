https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/vzaimnyy-interes-bargandzhiya-i-berzeniya-o-masterskoy-novykh-media-1052404655.html

Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"

Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"

Sputnik Абхазия

В конце июля в подмосковном центре "Сенеж" стартовал первый модуль Федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа". За первым модулем... 27.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-27T15:23+0300

2024-09-27T15:23+0300

2024-09-27T15:38+0300

радио

подкасты

абхазия

взаимный интерес

журналистика

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1b/1052405467_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_e040d4ffbb5dc0a5b33c25e95787418b.jpg

Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа" Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"

В конце июля в подмосковном центре "Сенеж" стартовал первый модуль Федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа". За первым модулем последовали второй и третий – уже в августе и в сентябре. В образовательном потоке его участниками стали 400 человек — медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры. Среди участников проекта и журналисты из Абхазии Саид Барганджия и Георгий Берзения. Вместе с коллегами они прокачали навыки создания контента и управления медиа. В эфире радио Sputnik они рассказали о том, что им дал этот проект, и насколько такие проекты полезны для сотрудничества профессионалов из разных стран. Слушайте подкаст.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, взаимный интерес, журналистика, россия, аудио