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Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"
Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"
Sputnik Абхазия
В конце июля в подмосковном центре "Сенеж" стартовал первый модуль Федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа". За первым модулем... 27.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-27T15:23+0300
2024-09-27T15:23+0300
2024-09-27T15:38+0300
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Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Барганджия и Берзения о "Мастерской новых медиа"
В конце июля в подмосковном центре "Сенеж" стартовал первый модуль Федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа". За первым модулем последовали второй и третий – уже в августе и в сентябре. В образовательном потоке его участниками стали 400 человек — медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры. Среди участников проекта и журналисты из Абхазии Саид Барганджия и Георгий Берзения. Вместе с коллегами они прокачали навыки создания контента и управления медиа. В эфире радио Sputnik они рассказали о том, что им дал этот проект, и насколько такие проекты полезны для сотрудничества профессионалов из разных стран. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, журналистика, россия, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, журналистика, россия, аудио
В конце июля в подмосковном центре "Сенеж" стартовал первый модуль Федеральной образовательной программы "Мастерская новых медиа". За первым модулем последовали второй и третий – уже в августе и в сентябре. В образовательном потоке его участниками стали 400 человек — медиаменеджеры, медиаспециалисты, блогеры, контент-мейкеры, SMM-специалисты, продюсеры.
Среди участников проекта и журналисты из Абхазии Саид Барганджия и Георгий Берзения. Вместе с коллегами они прокачали навыки создания контента и управления медиа. В эфире радио Sputnik они рассказали о том, что им дал этот проект, и насколько такие проекты полезны для сотрудничества профессионалов из разных стран.
Слушайте подкаст
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