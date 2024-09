https://sputnik-abkhazia.ru/20240927/yadernaya-doktrina-rf-utochnenie-ugroz-obstoyatelstv-i-tseley-1052398022.html

Ядерная доктрина РФ: уточнение угроз, обстоятельств и целей

Ядерная доктрина РФ: уточнение угроз, обстоятельств и целей

Российский президент Владимир Путин на Совете Безопасности по ядерному сдерживанию предложил понизить порог боевого применения ядерного оружия

Путин обозначил расширение ситуаций и целей для возмездия агрессору, который прячется за "спиной" ВСУ. Коррекция принципов и положений ядерной доктрины РФ значительна, отвечает реальным угрозам безопасности, направлена в практическую сферу.На совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию 25 сентября президент РФ Владимир Путин обосновал необходимость корректировки "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания" образца 2020 года и практического использования ядерных сил.В обновленной редакции документа расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен список угроз, для нейтрализации которых выполняются "мероприятия ядерного сдерживания".Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.Условия применения российского ядерного оружия дополнены пунктами:- получение достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения;- пересечение госграницы РФ самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми ракетами, БПЛА, гиперзвуковыми и другими летательными аппаратами;- агрессия против Республики Беларусь, включая ситуации, когда противник создает критическую угрозу РФ и РБ обычным, неядерным оружием.Коррекция ядерной доктрины подготовлена и выверена за минувший год специалистами Минобороны, МИД, Совета Безопасности России. Более полная и детализированная информация носит пока закрытый характер. Впрочем, очевидные и наиболее вероятные "цели" новой редакции – западные страны-поставщики на украинский ТВД самолетов F-16 и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow/SCALP "воздух – поверхность", оперативно тактических ракет ATACMS, специалистов и целеуказаний для боевого применения ракетного оружия по российской территории. Прежде всего, это США, Великобритания, Франция, Дания, Нидерланды.Великий уравнительВладимир Путин ранее заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для как бы украинских ударов по территории России будет означать прямое участие США и НАТО в войне. Изменится "сама суть конфликта", и Москва примет соответствующие решения. Специальные боеголовки и носители давно готовы, сегодня идет доктринальное закрепление вариантов и возможностей российского ядерного возмездия агрессору. Кто станет первым?На Западе активно продолжается "преодоление страха эскалации". Пентагон 25 сентября объявил о предоставлении нового пакета военной помощи киевскому режиму – в объеме 375 млн долларов. Не Wunderwaffe, и все же американские ракеты класса "воздух-земля" и боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS. Более того, на украинском ТВД ожидается "лебединая песня Байдена" на 5,8 млрд долларов. The New York Times отмечает большое давление на "уходящего" американского президента со стороны европейских союзников-самоубийц (включая нового лидера Финляндии Александра Стубба), горячо требующих разрешения "украинских" ракетных ударов по военным базам в глубине территории РФ.В такой обстановке вероятное развитие ядерного конфликта достаточно предсказуемо. Россия и США контролируют 90 процентов ядерных боеголовок в мире. Рассуждая о стратегии победы в ядерной войне, экс-руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми напомнил: "Россия уже давно заявила – неважно, где и какие боевые действия начнутся, первый удар будет по США". Оптимистичный Кедми считает, что абсолютное стратегическое превосходство РФ принесет нейтрализация 480 шахт МБР на территории Северной Америки и 12 стратегических подводных лодок "Огайо" (до запуска ракет). Что касается 70 бомбардировщиков В-52, эти "небесные тихоходы" могут быть вл вторую очередь уничтожены истребителями МиГ-31.Как бы то ни было, Россия может очень эффективно и болезненно ответить на удары натовскими ракетами по своей территории. Большинство стран Запада подарили Украине практически все свои запасы оружия и военной техники. Западные предприятия ВПК натовским амбициям совершенно не соответствуют. Европейские союзники надеются на Вашингтон, однако на Капитолийском холме уместнее мудрость Данте Алигьери: "Оставь надежду всяк сюда входящий".Журнал The American Conservative сегодня сообщил: "Совокупный бюджет обороны и разведки США составляет примерно 1,4 трлн долларов в год". При этом аналитики корпорации RAND пришли к выводу: "Вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, необходимых для уверенности в том, что они смогут сдерживать противника и побеждать в бою". Американский истеблишмент "сам по себе представляет угрозу национальной безопасности США".Экс-помощник президента Рональда Рейгана, американский ученый Дуг Бэндоу констатировал: "Москва слабее в обычных условиях, ядерное оружие является окончательным уравнителем… Американцам стоит беспокоиться, ведь США и другие страны НАТО уже разместили на Украине сухопутные войска, которые фактически являются комбатантами… США следует избегать ненужной конфронтации с Россией, крупной ядерной державой, из-за интересов, которые последняя считает жизненно важными". Бэндоу считает, что у политиков США "нет никаких оснований рисковать будущим Америки, беспорядочно делая конфликты других стран своими собственными".Бизнес "конструирования множественных театров военных действий" становится "зоной глобальной войны", а между расходами и безопасностью наблюдается обратная зависимость. Войска США и союзников бессмысленно потеряли "около 170 тысяч солдат в Корее и 280 тысяч – во Вьетнаме". На этом фоне меркнут безвозвратные потери Пентагона в Афганистане – более 2440 военнослужащих.Американский Brown University ранее подсчитал, что глобальная война США и НАТО с террором 2001 – 2018 годов стала причиной гибели 507 тысяч человек в Афганистане, Ираке и Пакистане (без учета Сирии). Количество афганских беженцев превысило 2,5 млн человек. Упомянутые исторические факты и аналогии не обещают странам НАТО ничего хорошего. Западные СМИ горячо обсуждают перспективы "ядерной зимы" – отнюдь не на Украине, как многим хотелось бы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

