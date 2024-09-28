https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/abkhazskie-rybopererabatyvayuschie-predpriyatiya-mogut-vyyti-na-rossiyskiy-rynok-1052414968.html

Абхазские рыбоперерабатывающие предприятия могут выйти на российский рынок

Абхазские рыбоперерабатывающие предприятия могут выйти на российский рынок

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона будет содействовать аттестации абхазских рыбоперерабатывающих заводов для их выхода на рынок России, рассказал... 28.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-28T17:30+0300

2024-09-28T17:30+0300

2024-09-28T18:42+0300

в абхазии

рыбный промысел в абхазии

рыболовство

абхазия

россия

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона будет содействовать аттестации абхазских рыбоперерабатывающих заводов для их выхода на рынок России, рассказал радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян.По его словам, сегодня из девяти действующих в Абхазии рыбопромышленных предприятий только три аттестовано. В год они могут экспортировать в Россию всего 200-300 тонн рыбной муки и рыбьего жира. У абхазской продукции по качеству и объемам нет конкурентов среди тех, кто вылавливает рыбу в Черном море. Он добавил, что Минсельхоз Абхазии будет готовить документы для аттестации двух рыбоперерабатывающих предприятии, чтобы они получили выход на российский рынок.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

рыбный промысел в абхазии, рыболовство, абхазия, россия