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Абхазские рыбоперерабатывающие предприятия могут выйти на российский рынок
Абхазские рыбоперерабатывающие предприятия могут выйти на российский рынок
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона будет содействовать аттестации абхазских рыбоперерабатывающих заводов для их выхода на рынок России, рассказал... 28.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-28T17:30+0300
2024-09-28T17:30+0300
2024-09-28T18:42+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона будет содействовать аттестации абхазских рыбоперерабатывающих заводов для их выхода на рынок России, рассказал радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян.По его словам, сегодня из девяти действующих в Абхазии рыбопромышленных предприятий только три аттестовано. В год они могут экспортировать в Россию всего 200-300 тонн рыбной муки и рыбьего жира. У абхазской продукции по качеству и объемам нет конкурентов среди тех, кто вылавливает рыбу в Черном море. Он добавил, что Минсельхоз Абхазии будет готовить документы для аттестации двух рыбоперерабатывающих предприятии, чтобы они получили выход на российский рынок.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
рыбный промысел в абхазии, рыболовство, абхазия, россия
рыбный промысел в абхазии, рыболовство, абхазия, россия
Абхазские рыбоперерабатывающие предприятия могут выйти на российский рынок
17:30 28.09.2024 (обновлено: 18:42 28.09.2024)
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российская сторона будет содействовать аттестации абхазских рыбоперерабатывающих заводов для их выхода на рынок России, рассказал радио Sputnik замминистра сельского хозяйства Абхазии Артуш Сарибекян.
По его словам, сегодня из девяти действующих в Абхазии рыбопромышленных предприятий только три аттестовано. В год они могут экспортировать в Россию всего 200-300 тонн рыбной муки и рыбьего жира.
У абхазской продукции по качеству и объемам нет конкурентов среди тех, кто вылавливает рыбу в Черном море.
"Сегодня заинтересованность есть в этом продукте. Были налажены контакты. И когда у нашей делегации была официальная встреча с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, мы поставили вопрос об аттестации наших предприятий для того, чтобы наша продукция была представлена на российском рынке, и чтобы ее могли вывозить беспрепятственно", - отметил Сарибекян.
Он добавил, что Минсельхоз Абхазии будет готовить документы для аттестации двух рыбоперерабатывающих предприятии, чтобы они получили выход на российский рынок.