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Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!": в этом шоу все непредсказуемо
Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!": в этом шоу все непредсказуемо
Sputnik Абхазия
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал о своем участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия". 28.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-28T12:51+0300
2024-09-28T12:51+0300
2024-09-28T12:51+0300
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Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!"
Sputnik Абхазия
Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!"
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе прошел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". В интервью радио Sputnik он рассказал, как ему это удалось и какие чувства его одолевают. "В этом шоу все непредсказуемо. Для меня участие в этом проекте – большой успех, потому что я очень долго к этому шел. Пять лет заявок. А в этом году проходил масштабный кастинг в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Уфе и нижнем Новгороде. Из стольких людей попасть в этот проект – для меня уже победа", – отметил Пхаладзе. Слушайте подкаст. Задача конкурсантов – спеть так, чтобы сотня членов жюри захотела встать со своих мест и начать им подпевать. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает.
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подкасты, абхазия, россия, музыка, аудио
подкасты, абхазия, россия, музыка, аудио
Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!": в этом шоу все непредсказуемо
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал о своем участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия".
Певец из Абхазии Леван Пхаладзе прошел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". В интервью радио Sputnik он рассказал, как ему это удалось и какие чувства его одолевают.
"В этом шоу все непредсказуемо. Для меня участие в этом проекте – большой успех, потому что я очень долго к этому шел. Пять лет заявок. А в этом году проходил масштабный кастинг в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Уфе и нижнем Новгороде. Из стольких людей попасть в этот проект – для меня уже победа", – отметил Пхаладзе.
Задача конкурсантов – спеть так, чтобы сотня членов жюри захотела встать со своих мест и начать им подпевать. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает.