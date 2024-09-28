https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/pkhaladze-ob-uchastii-v-konkurse-nu-ka-vse-vmeste-v-etom-shou-vse-nepredskazuemo-1052358755.html

Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!": в этом шоу все непредсказуемо

Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!": в этом шоу все непредсказуемо

Sputnik Абхазия

Певец из Абхазии Леван Пхаладзе в интервью радио Sputnik рассказал о своем участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия". 28.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-28T12:51+0300

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Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!" Sputnik Абхазия Пхаладзе об участии в конкурсе "Ну-ка, все вместе!"

Певец из Абхазии Леван Пхаладзе прошел в полуфинал конкурса "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия". В интервью радио Sputnik он рассказал, как ему это удалось и какие чувства его одолевают. "В этом шоу все непредсказуемо. Для меня участие в этом проекте – большой успех, потому что я очень долго к этому шел. Пять лет заявок. А в этом году проходил масштабный кастинг в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Уфе и нижнем Новгороде. Из стольких людей попасть в этот проект – для меня уже победа", – отметил Пхаладзе. Слушайте подкаст. Задача конкурсантов – спеть так, чтобы сотня членов жюри захотела встать со своих мест и начать им подпевать. Чем больше голосов в свой хор получает конкурсант, тем больше очков он набирает.

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