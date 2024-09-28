Праздничные мероприятия ко Дню Победы — 30 сентября
09:51 28.09.2024 (обновлено: 09:56 28.09.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВоенный парад на площади Свободы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдут 30 сентября во всех районах республики.
Sputnik
Сухум
30 сентября
10:00 - Возложение цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы
11:00 - Военный парад и "Бессмертный полк"
11:30 - Велопробег по улицам столицы
17:00 - Праздничный концерт в Госфилармонии с участием мастеров искусств Абхазии
19:00 - Праздничный концерт на Набережной Махаджиров с участием артистов абхазской эстрады
20:30 - Праздничный фейерверк на Набережной Махаджиров
Гудаута
30 сентября
10:00 - Митинг у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
11:00 - Выставка фотографий в Гудаутском музее имени Сергея Дбар
12:00 - Шахматный турнир в Гудаутской спортшколе
18:30 - Акция "Свеча памяти"
19:00 - Праздничный концерт
20:30 - Фейерверк
Новый Афон
30 сентября
10:00 - Возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
11:00-11:30 - После у Музея Боевой Славы пройдет митинг и возложение цветов к могиле добровольца из России Александра Бардодыма
19:00 - Праздничный концерт на городском стадионе
Праздничный салют
Гагра
30 сентября
11:00 - Возложение цветов к памятнику павшим защитникам Абхазии
17:00 - Фотовыставка "Gagra-FOLK" на площади Победы
18:00 - Концертная программа с участием районных коллективов и эстрадных артистов на площади Победы
Очамчыра
29 сентября
12:00 - Открытие конноспортивных игр в селе Моква.
Состоятся забеги на различные дистанции, команды будут соревноваться в конном футболе, метании копья, рубке.
30 сентября
10:00 - Возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии
Праздничный фейерверк
Ткуарчал
29 сентября
17:00 - Праздничный концерт в Доме культуры
Гал
30 сентября
11:00 - Возложение цветов у обелиска погибшим за свободу и независимость Абхазии
11:30 - Праздничный митинг
12:00 - Выставка художественных работ у администрации района
13:00 - Торжественная церемония в Доме культуры и концертная программа ансамбля "Мурзакан"
22:00 - Салют в городе Гал и на границе КПП Ингур