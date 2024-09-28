https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy--30-sentyabrya-1052411693.html

Праздничные мероприятия ко Дню Победы — 30 сентября

Праздничные мероприятия ко Дню Победы — 30 сентября

Sputnik Абхазия

Праздничные мероприятия ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдут 30 сентября во всех районах республики. 28.09.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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SputnikСухум30 сентябряГудаута30 сентябряНовый Афон30 сентябряГагра30 сентябряОчамчыра29 сентябряСостоятся забеги на различные дистанции, команды будут соревноваться в конном футболе, метании копья, рубке.30 сентябряТкуарчал29 сентябряГал30 сентября

абхазия

гагра

сухум

очамчыра

гал

ткуарчальский район

новый афон

гудаута

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день победы и независимости абхазии, абхазия, гагра, сухум, очамчыра, гал, ткуарчальский район, новый афон, гудаута, овна