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Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных... 28.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-28T14:18+0300
2024-09-28T14:18+0300
2024-09-28T14:18+0300
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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты поражены, сообщило в субботу Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты поражены, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц специальной военной автомобильной техники.