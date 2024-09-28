https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-kinzhalom-po-aerodromnoy-infrastrukture-vsu-1052413496.html

Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли удар "Кинжалом" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных... 28.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-28T14:18+0300

2024-09-28T14:18+0300

2024-09-28T14:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Российские войска в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением ракеты "Кинжал" и ударных беспилотников по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все назначенные объекты поражены, сообщило в субботу Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:

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