https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/takie-obstoyatelstva-kara-osman-ogly-i-svechkar-o-patrioticheskom-lagere-v-tamyshe--1052401540.html

Такие обстоятельства: Кара-Осман-оглы и Свечкарь о патриотическом лагере в Тамыше

Такие обстоятельства: Кара-Осман-оглы и Свечкарь о патриотическом лагере в Тамыше

Sputnik Абхазия

Глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы и руководитель группы молодежи из Курской области Елизавета Свечкарь в интервью радио Sputnik... 28.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-28T19:00+0300

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Такие обстоятельства: Кара-Осман-оглы и Свечкарь о патриотическом лагере в Тамыше Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Кара-Осман-оглы и Свечкарь о патриотическом лагере в Тамыше

Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, работает в эти дни в Тамыше. Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области. Об идее создания лагеря, о его цели, о том, в какой атмосфере он проходит, в интервью радио Sputnik рассказали начальник молодежного отдела Госкомспорта Абхазии Идрис Кара-Осман-оглы и руководитель группы молодежи из Курской области, председатель медийной комиссии ЮЗГУ Елизавета Свечкарь.

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