https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/dopolnitelnoe-vremya-gadeliya-o-chempionate-abkhazii-po-dzyudo-i-interese-k-etomu-sportu-1052379037.html

Дополнительное время: Гаделия о Чемпионате Абхазии по дзюдо и интересе к этому спорту

Дополнительное время: Гаделия о Чемпионате Абхазии по дзюдо и интересе к этому спорту

Sputnik Абхазия

В Абхазии прошли Чемпионат и Первенство страны по дзюдо среди юношей, детей и взрослых спортсменов. Мастер спорта международного класса, мастер спорта Абхазии... 29.09.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Гаделия о Чемпионате Абхазии по дзюдо и интересу к этому спорту Sputnik Абхазия Дополнительное время: Гаделия о Чемпионате Абхазии по дзюдо и интересу к этому спорту

В Абхазии прошли Чемпионат и Первенство страны по дзюдо среди юношей, детей и взрослых спортсменов. Мастер спорта международного класса, мастер спорта Абхазии, мастер спорта России по дзюдо Инал Гаделия рассказал подробности прошедших состязаний. По его словам, Чемпионат прошел на достойном уровне. Многие спортсмены замотивированы после Игр БРИКС, многие вернулись в спорт. Слушайте подкаст.

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