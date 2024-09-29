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Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку
Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку
Sputnik Абхазия
Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта и приурочены к грядущему Дню Победы 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T20:24+0300
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СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии завершился в селе Мыку Очамчырского района. Было предусмотрено денежное вознаграждение. За первое место полагалось 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч рублей и третье – 20 тысяч рублей.Спортсмены пробовали свои силы в таких традиционных соревнованиях, как метание дротиков и конный футбол. Первыми в метании дротиков стали кутольцы, "серебро" получили жокеи из Тамыша, "бронзу" - команда Баслаху. В конном футболе победителями стали спортсмены из села Арасадзыхь.В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции:Победители в заездах получили 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – 15 тысяч, третьими – 10 тысяч. Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
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абхазия, новости, спорт
Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку
Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта и приурочены к грядущему Дню Победы
СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии завершился в селе Мыку Очамчырского района.
Как рассказал Sputnik заместитель главного судьи соревнований Денис Серликов, в общекомандном зачете главный кубок взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы.
Было предусмотрено денежное вознаграждение. За первое место полагалось 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч рублей и третье – 20 тысяч рублей.
Спортсмены пробовали свои силы в таких традиционных соревнованиях, как метание дротиков и конный футбол. Первыми в метании дротиков стали кутольцы, "серебро" получили жокеи из Тамыша, "бронзу" - команда Баслаху. В конном футболе победителями стали спортсмены из села Арасадзыхь.
В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции:
в скачке на 1200 метров памяти мастера спорта СССР и Республики Абхазия по конкуру Лорда Барганджия первой пришла Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра;
Дмитрий Кардия на скакуне по кличке Батистута взял приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии в заезде на 1600 метров.
Он же, на коне по кличке Инатов, стал первым в заезде на 2000 метров и тем самым завоевал "Приз Победы".
Победители в заездах получили 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – 15 тысяч, третьими – 10 тысяч.
Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.