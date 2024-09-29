https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/konnosportivnye-sorevnovaniya-proshli-v-sele-myku-1052422346.html

Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку

Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку

Sputnik Абхазия

Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта и приурочены к грядущему Дню Победы 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T20:24+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии завершился в селе Мыку Очамчырского района. Было предусмотрено денежное вознаграждение. За первое место полагалось 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч рублей и третье – 20 тысяч рублей.Спортсмены пробовали свои силы в таких традиционных соревнованиях, как метание дротиков и конный футбол. Первыми в метании дротиков стали кутольцы, "серебро" получили жокеи из Тамыша, "бронзу" - команда Баслаху. В конном футболе победителями стали спортсмены из села Арасадзыхь.В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции:Победители в заездах получили 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – 15 тысяч, третьими – 10 тысяч. Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

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