https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/osobo-okhranyaemaya-zona-eshba-rasskazal-o-problemakh-natsparka-kodorskoe-uschele-1052416544.html

Особо охраняемая зона: Эшба рассказал о проблемах нацпарка "Кодорское ущелье"

Особо охраняемая зона: Эшба рассказал о проблемах нацпарка "Кодорское ущелье"

Sputnik Абхазия

Национальный парк "Кодорское ущелье" занимает 1/6 часть территории всей Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T15:47+0300

2024-09-29T15:47+0300

2024-09-29T15:47+0300

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Его площадь составляет 1600 квадратных километров, уточнил в беседе с ведущими радио Sputnik директор объекта Тимур Эшба. Парк еще не подготовлен для массового туризма, но многие гости страны все же его посещают. Наиболее популярные локации – это озеро Амткел и Шакуранские водопады. В основном туристы едут туда на собственном транспорте или же пользуются трансфером на автомобилях повышенной проходимости. Эшба уверен, что у национального парка есть перспективы в сфере туризма, но дорога к объекту в плохом состоянии. Без налаживания инфраструктуры говорить о развитии этой отрасли сложно.Особое внимание Эшба уделил функциональному зонированию парка. Без этого развивать его невозможно. Оно включает в себя определение заповедных зон, хозяйственной части парка и туристической инфраструктуры, разграничение территорий районного значения, парка и пограничных зон. Для того чтобы подготовить функциональное зонирование необходимо сначала провести исследовательские работы, так как в парке расположены не только природные достопримечательности, но также уникальные места, где произрастают эндемичные растения, водятся редкие виды животных и насекомых. По примерным подсчетам на это нужно более 60 миллионов рублей. Одной из главных задач Эшба назвал борьбу с браконьерством. В планах организовать круглосуточный контрольно-пропускной пункт на въезде в парк.

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