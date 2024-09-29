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Сильный ветер причинил ущерб в Галском районе

Сильный ветер причинил ущерб в Галском районе

Sputnik Абхазия

Стихия нанесла немалый ущерб - ветер повалил высокие деревья и столбы, повредил крыши и заборы. В некоторых местах произошел обрыв линий электропередачи. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T19:22+0300

2024-09-29T19:22+0300

2024-09-29T19:22+0300

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СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Сильный ветер обрушился на Галский район, сообщает "ГалМедиа". Он повалил деревья, повредил крыши, привел к обрыву линий электропередачи. Вместе с коммунальщиками над ликвидацией последствий стихии работают и сотрудники "Черноморэнерго". Аварии зафиксированы в городе Гале, селах Хяцха, Таглан, Шашикура, их продолжают выявлять. Часть района обесточена. "Все фидеры нижней зоны обесточены до улучшения ситуации", - пояснил заместитель главного инженера галского филиала "Черноморэнерго" Гиоргий Гвилия.В Очамчырском районе ветер повалил на дороги несколько деревьев. Пострадавших нет, провода целы и подача электроэнергии не приостановлена, сообщил Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия.

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