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https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/v-preddverii-pobedy-konnosportivnye-sorevnovaniya-v-sele-myku-1052421109.html
В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку
В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку
Sputnik Абхазия
Конноспортивные соревнования в селе Мыку были приурочены ко ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
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В них участвовало пять команд. Главный кубок в общекомандном зачете взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы. Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей. В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции. Победители также удостоились денежных призов.Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
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фото , скачки, фото

В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку

21:21 29.09.2024 (обновлено: 23:44 29.09.2024)
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Конноспортивные соревнования в селе Мыку были приурочены ко ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
В них участвовало пять команд. Главный кубок в общекомандном зачете взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы. Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.
В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции. Победители также удостоились денежных призов.
Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку Очамчырского района 29 сентября.

Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку Очамчырского района 29 сентября. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку Очамчырского района 29 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Событие было приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Событие было приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Событие было приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи боролись за призы на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.

Жокеи боролись за призы на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жокеи боролись за призы на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники соревновались в таких традиционных дисциплинах, как метание дротиков и конный футбол.

Наездники соревновались в таких традиционных дисциплинах, как метание дротиков и конный футбол. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездники соревновались в таких традиционных дисциплинах, как метание дротиков и конный футбол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотни людей приехали в село Мыку поддержать свои команды.

Сотни людей приехали в село Мыку поддержать свои команды. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сотни людей приехали в село Мыку поддержать свои команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители в заездах получили по 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – по 15 тысяч, третьими – по 10 тысяч.

Победители в заездах получили по 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – по 15 тысяч, третьими – по 10 тысяч. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победители в заездах получили по 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – по 15 тысяч, третьими – по 10 тысяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конном футболе победу одержали наездники из села Арасадзыхь, вслед за ними расположились кутольцы, а третье место заняла команда из села Баслаху.

В конном футболе победу одержали наездники из села Арасадзыхь, вслед за ними расположились кутольцы, а третье место заняла команда из села Баслаху. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конном футболе победу одержали наездники из села Арасадзыхь, вслед за ними расположились кутольцы, а третье место заняла команда из села Баслаху.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие болельщики пришли в абхазской национальной одежде.

Многие болельщики пришли в абхазской национальной одежде. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие болельщики пришли в абхазской национальной одежде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

Соревнования посетил президент Абхазии Аслан Бжания. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитрий Кардия первым финишировал в двух заездах – на дистанциях в 1600 и 2000 метров.

Дмитрий Кардия первым финишировал в двух заездах – на дистанциях в 1600 и 2000 метров. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дмитрий Кардия первым финишировал в двух заездах – на дистанциях в 1600 и 2000 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездница Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра, принадлежащей Алану Ачба, стала первой в заезде на 1200 метров.

Наездница Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра, принадлежащей Алану Ачба, стала первой в заезде на 1200 метров. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наездница Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра, принадлежащей Алану Ачба, стала первой в заезде на 1200 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в метании дротиков заняли жокеи из села Кутол. На втором тамышцы и на третьем - Баслаху.

Первое место в метании дротиков заняли жокеи из села Кутол. На втором тамышцы и на третьем - Баслаху. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первое место в метании дротиков заняли жокеи из села Кутол. На втором тамышцы и на третьем - Баслаху.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта.

Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта.

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