https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/v-preddverii-pobedy-konnosportivnye-sorevnovaniya-v-sele-myku-1052421109.html

В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку

В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку

Sputnik Абхазия

Конноспортивные соревнования в селе Мыку были приурочены ко ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-29T21:21+0300

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В них участвовало пять команд. Главный кубок в общекомандном зачете взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы. Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей. В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции. Победители также удостоились денежных призов.Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.

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