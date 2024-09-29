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В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку
В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку
Sputnik Абхазия
Конноспортивные соревнования в селе Мыку были приурочены ко ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 29.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-29T21:21+0300
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В них участвовало пять команд. Главный кубок в общекомандном зачете взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы. Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей. В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции. Победители также удостоились денежных призов.Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
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В преддверии Победы: конноспортивные соревнования в селе Мыку 21:21 29.09.2024 (обновлено: 23:44 29.09.2024)
Конноспортивные соревнования в селе Мыку были приурочены ко ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
В них участвовало пять команд. Главный кубок в общекомандном зачете взяла команда из села Кутола, вторую позицию поделили наездники из сел Арасадзыхь и Баслаху, третью строчку заняли тамышцы. Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.
В рамках соревнований также состоялись три заезда на различные дистанции. Победители также удостоились денежных призов.
Конноспортивные соревнования были организованы Очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта. Их посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку Очамчырского района 29 сентября.
Конноспортивные соревнования прошли в селе Мыку Очамчырского района 29 сентября.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Событие было приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Событие было приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жокеи боролись за призы на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.
Жокеи боролись за призы на трех дистанциях – 1200, 1600 и 2000 метров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Наездники соревновались в таких традиционных дисциплинах, как метание дротиков и конный футбол.
Наездники соревновались в таких традиционных дисциплинах, как метание дротиков и конный футбол.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сотни людей приехали в село Мыку поддержать свои команды.
Сотни людей приехали в село Мыку поддержать свои команды.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Победители в заездах получили по 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – по 15 тысяч, третьими – по 10 тысяч.
Победители в заездах получили по 25 тысяч рублей, прибывшие к финишу вторыми – по 15 тысяч, третьими – по 10 тысяч.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В конном футболе победу одержали наездники из села Арасадзыхь, вслед за ними расположились кутольцы, а третье место заняла команда из села Баслаху.
В конном футболе победу одержали наездники из села Арасадзыхь, вслед за ними расположились кутольцы, а третье место заняла команда из села Баслаху.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.
Призеры получили по 50, 30 и 20 тысяч рублей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие болельщики пришли в абхазской национальной одежде.
Многие болельщики пришли в абхазской национальной одежде.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
Соревнования посетил президент Абхазии Аслан Бжания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дмитрий Кардия первым финишировал в двух заездах – на дистанциях в 1600 и 2000 метров.
Дмитрий Кардия первым финишировал в двух заездах – на дистанциях в 1600 и 2000 метров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Наездница Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра, принадлежащей Алану Ачба, стала первой в заезде на 1200 метров.
Наездница Оксана Джикирба на кобыле по кличке Файра, принадлежащей Алану Ачба, стала первой в заезде на 1200 метров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первое место в метании дротиков заняли жокеи из села Кутол. На втором тамышцы и на третьем - Баслаху.
Первое место в метании дротиков заняли жокеи из села Кутол. На втором тамышцы и на третьем - Баслаху.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта.
Соревнования были организованы очамчырским отделом Госкомитета по делам молодежи и спорта.