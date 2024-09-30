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Главный праздник: День Победы отметили в Абхазии

Главный праздник: День Победы отметили в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии отпраздновали 31-ю годовщину Победы и Независимости. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T22:09+0300

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2024-09-30T22:09+0300

в абхазии

абхазия

видео

мультимедиа

30 сентября (день победы)

день победы и независимости абхазии

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В Абхазии отпраздновали 31-ю годовщину Победы и Независимости. По всей стране были организованы памятные и праздничные мероприятия, в которых приняли участие сотни людей. Как это было, смотрите в нашем видео.

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