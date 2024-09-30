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Главный праздник: День Победы отметили в Абхазии
Главный праздник: День Победы отметили в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии отпраздновали 31-ю годовщину Победы и Независимости. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T22:09+0300
2024-09-30T22:09+0300
2024-09-30T22:09+0300
в абхазии
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30 сентября (день победы)
день победы и независимости абхазии
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В Абхазии отпраздновали 31-ю годовщину Победы и Независимости. По всей стране были организованы памятные и праздничные мероприятия, в которых приняли участие сотни людей. Как это было, смотрите в нашем видео.
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абхазия, видео, мультимедиа, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, видео
абхазия, видео, мультимедиа, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, видео
Главный праздник: День Победы отметили в Абхазии
В Абхазии отпраздновали 31-ю годовщину Победы и Независимости.
По всей стране были организованы памятные и праздничные мероприятия, в которых приняли участие сотни людей.
Как это было, смотрите в нашем видео.