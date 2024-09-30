https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/lera-adleyba-o-svoey-pervoy-pesne-pro-abkhaziyu-nikogda-ne-budet-mnogo--1052425580.html

Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много

Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много

Sputnik Абхазия

Абхазская певица Лера Адлейба в интервью радио Sputnik рассказала о том, как у нее родилась первая авторская песня и почему она - о родине. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T13:48+0300

2024-09-30T13:48+0300

2024-09-30T13:48+0300

радио

подкасты

абхазия

30 сентября (день победы)

музыка

лера адлейба

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1e/1052426489_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e07f6c0d526db384bd73967c484645.jpg

Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много Sputnik Абхазия Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много

"Тепло страны моей души" - так называется первая авторская песня Валерии Адлейба, премьера которой приурочена ко Дню Победы и независимости Абхазии. Сегодня Лера Адлейба впервые исполнит свою на сцене во время концерта, организованного Московской абхазской диаспорой. О том, как эта песня родилась, почему выбран патриотический жанр, Валерия Адлейба рассказала в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, 30 сентября (день победы), музыка, лера адлейба, аудио