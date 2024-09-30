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Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много
Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много
Sputnik Абхазия
Абхазская певица Лера Адлейба в интервью радио Sputnik рассказала о том, как у нее родилась первая авторская песня и почему она - о родине. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T13:48+0300
2024-09-30T13:48+0300
2024-09-30T13:48+0300
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Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много
Sputnik Абхазия
Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много
"Тепло страны моей души" - так называется первая авторская песня Валерии Адлейба, премьера которой приурочена ко Дню Победы и независимости Абхазии. Сегодня Лера Адлейба впервые исполнит свою на сцене во время концерта, организованного Московской абхазской диаспорой. О том, как эта песня родилась, почему выбран патриотический жанр, Валерия Адлейба рассказала в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, 30 сентября (день победы), музыка, лера адлейба, аудио
подкасты, абхазия, 30 сентября (день победы), музыка, лера адлейба, аудио
Лера Адлейба о своей первой песне: про Абхазию никогда не будет много
Абхазская певица Лера Адлейба в интервью радио Sputnik рассказала о том, как у нее родилась первая авторская песня и почему она - о родине.
"Тепло страны моей души" - так называется первая авторская песня Валерии Адлейба, премьера которой приурочена ко Дню Победы и независимости Абхазии. Сегодня Лера Адлейба впервые исполнит свою на сцене во время концерта, организованного Московской абхазской диаспорой. О том, как эта песня родилась, почему выбран патриотический жанр, Валерия Адлейба рассказала в интервью радио Sputnik.