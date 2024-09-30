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https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/obvinyaemogo-v-pokushenii-na-prilepina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-1052431419.html
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению
Sputnik Абхазия
Автомобиль Захара Прилепина подорвали в мае 2023 года. Сам писатель получил сотрясение мозга и переломы, его пассажир Александр Шубин погиб. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, сначала писателя планировали застрелить в Москве. Для этого Пермяков приехал в столицу, но осуществить свой план не смог из-за того, что Прилепин передвигался с охраной. В итоге было принято решение о подрыве его машины. Автомобиль Захара Прилепина был взорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Писатель получил ранения, а его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, погиб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/emir-kusturitsa-prishel-v-uzhas-iz-za-pokusheniya-na-prilepina-1045705861.html
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новости, захар прилепин
новости, захар прилепин

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

21:10 30.09.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина
Оглашение приговора обвиняемому в покушении на писателя З. Прилепина - Sputnik Абхазия, 1920, 30.09.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Захара Прилепина подорвали в мае 2023 года. Сам писатель получил сотрясение мозга и переломы, его пассажир Александр Шубин погиб.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ему нужно будет выплатить 700 тысяч рублей штрафа.
Согласно материалам дела, сначала писателя планировали застрелить в Москве. Для этого Пермяков приехал в столицу, но осуществить свой план не смог из-за того, что Прилепин передвигался с охраной. В итоге было принято решение о подрыве его машины.
Автомобиль Захара Прилепина был взорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Писатель получил ранения, а его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, погиб.
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Эмир Кустурица пришел в ужас из-за покушения на Прилепина
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