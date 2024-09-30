https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/obvinyaemogo-v-pokushenii-na-prilepina-prigovorili-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-1052431419.html

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Sputnik Абхазия

Автомобиль Захара Прилепина подорвали в мае 2023 года. Сам писатель получил сотрясение мозга и переломы, его пассажир Александр Шубин погиб. 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T21:10+0300

2024-09-30T21:10+0300

2024-09-30T21:10+0300

новости

захар прилепин

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СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, сначала писателя планировали застрелить в Москве. Для этого Пермяков приехал в столицу, но осуществить свой план не смог из-за того, что Прилепин передвигался с охраной. В итоге было принято решение о подрыве его машины. Автомобиль Захара Прилепина был взорван 6 мая 2023 года в Нижнем Новгороде. Писатель получил ранения, а его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, погиб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/emir-kusturitsa-prishel-v-uzhas-iz-za-pokusheniya-na-prilepina-1045705861.html

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новости, захар прилепин