https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/ostorozhno-spoyler-animatsionnaya-dilogiya-golovolomka-i-knigi-syuzanny-izern-1052393346.html
"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн
"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн
Sputnik Абхазия
Очередной выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" с участием психолога Илоны Воуба, посвящен анимационной дилогии "Головоломка". В программе речь также пойдет о... 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T10:57+0300
2024-09-30T10:57+0300
2024-09-30T10:59+0300
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"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн
Очередной выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" с участием психолога Илоны Воуба, посвящен анимационной дилогии "Головоломка". В программе речь также пойдет о книгах Сюзанны Изерн "Эмоциометр инспектора Крока. Учимся определять, измерять и контролировать эмоции" и "Мой тайный шимпанзе" Стива Питерса.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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книги, кино, мультфильмы, подкасты, аудио
книги, кино, мультфильмы, подкасты, аудио
Очередной выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" с участием психолога Илоны Воуба, посвящен анимационной дилогии "Головоломка". В программе речь также пойдет о книгах Сюзанны Изерн "Эмоциометр инспектора Крока. Учимся определять, измерять и контролировать эмоции" и "Мой тайный шимпанзе" Стива Питерса.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.