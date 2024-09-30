https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/ostorozhno-spoyler-animatsionnaya-dilogiya-golovolomka-i-knigi-syuzanny-izern-1052393346.html

"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн

"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн

Sputnik Абхазия

Очередной выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" с участием психолога Илоны Воуба, посвящен анимационной дилогии "Головоломка". В программе речь также пойдет о... 30.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-30T10:57+0300

2024-09-30T10:57+0300

2024-09-30T10:59+0300

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"Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": анимационная дилогия "Головоломка" и книги Сюзанны Изерн

Очередной выпуск передачи "Осторожно, спойлер!" с участием психолога Илоны Воуба, посвящен анимационной дилогии "Головоломка". В программе речь также пойдет о книгах Сюзанны Изерн "Эмоциометр инспектора Крока. Учимся определять, измерять и контролировать эмоции" и "Мой тайный шимпанзе" Стива Питерса.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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