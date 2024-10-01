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Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету

Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщил Минтранс... 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщил Минтранс России. Чаще всего туристы посещали Пицунду — около 46% от общего числа, и Сухум — 20%. Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.Популярность таких поездок растет – в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.

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