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Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету
Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщил Минтранс... 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщил Минтранс России. Чаще всего туристы посещали Пицунду — около 46% от общего числа, и Сухум — 20%. Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.Популярность таких поездок растет – в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.
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россия, абхазия, туристы, отдых в абхазии
Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету
11:10 01.10.2024 (обновлено: 11:53 01.10.2024)
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Более пяти тысяч пассажиров съездили в Абхазию по "единому" билету с 30 апреля по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщил Минтранс России.
По "единому" билету можно было отправиться в пять городов Абхазии от аэропорта Сочи и ж/д вокзала Адлера — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Чаще всего туристы посещали Пицунду — около 46% от общего числа, и Сухум — 20%.
Перевозки по "единому" билету были организованы в 2017 году, благодаря им добираться в Абхазию из российских регионов стало проще.
Популярность таких поездок растет – в 2023 году в города Абхазии по Единому билету перевезли более 6000 пассажиров, это в 1,5 раза превышает показатели 2022 года.