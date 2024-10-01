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Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Минобороны Абхазии
Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Минобороны Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Аслан Бжания произвел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила пресс-служба президента. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T13:15+0300
2024-10-01T13:15+0300
2024-10-01T14:58+0300
в абхазии
аслан бжания
министерство обороны абхазии
абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Аслан Бжания произвел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила пресс-служба президента. Бжания показали образцы вооружения, в том числе новые, военной и специальной техники, базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения. По итогам глава государства дал поручения по повышению боевого потенциала Вооруженных сил республики.
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аслан бжания, министерство обороны абхазии, абхазия
аслан бжания, министерство обороны абхазии, абхазия
Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Минобороны Абхазии
13:15 01.10.2024 (обновлено: 14:58 01.10.2024) СУХУМ, 1 окт – Sputnik.
Аслан Бжания произвел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила
пресс-служба президента.
Бжания показали образцы вооружения, в том числе новые, военной и специальной техники, базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения.
"Главнокомандующему также были представлены новые образцы вооружения, способы применения на практике новых форм и методов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов", – говорится в сообщении.
По итогам глава государства дал поручения по повышению боевого потенциала Вооруженных сил республики.