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Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Минобороны Абхазии

Бжания посетил смотр вооружения и военной техники Минобороны Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Аслан Бжания произвел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила пресс-служба президента. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-01T13:15+0300

2024-10-01T13:15+0300

2024-10-01T14:58+0300

в абхазии

аслан бжания

министерство обороны абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Аслан Бжания произвел осмотр вооружения и военной техники Министерства обороны Абхазии, сообщила пресс-служба президента. Бжания показали образцы вооружения, в том числе новые, военной и специальной техники, базы хранения артиллерийского и бронетанкового вооружения. По итогам глава государства дал поручения по повышению боевого потенциала Вооруженных сил республики.

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аслан бжания, министерство обороны абхазии, абхазия