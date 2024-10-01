Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и лагерь "Потомки героев" в Тамыше

"В достаточно агрессивном мире очень важно иметь надежных друзей, так как дружба — сила. А у нас нет другого пути, у нас нет других исторических перспектив, кроме того, как устанавливать дружеские и братские отношения между народами Абхазии и России", — сказал глава государства.