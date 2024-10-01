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Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и лагерь "Потомки героев" в Тамыше
Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и лагерь "Потомки героев" в Тамыше
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Аслан Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и встретился с участниками патриотического лагеря "Потомки героев" в селе... 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T19:56+0300
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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Аслан Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и встретился с участниками патриотического лагеря "Потомки героев" в селе Тамыш. Президент Абхазии ответил на вопросы по внутренней и международной повестке, развитию экономики, мерам поддержки молодежи и спорта. Бжания подчеркнул важность развития братских отношений с Российской Федерацией. Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, проходит в Тамыше до 2 октября.Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.
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аслан бжания, дети, абхазия, россия
Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и лагерь "Потомки героев" в Тамыше
СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Аслан Бжания посетил выставку работ абхазских ремесленников и встретился с участниками патриотического лагеря "Потомки героев" в селе Тамыш.
Президент Абхазии ответил на вопросы по внутренней и международной повестке, развитию экономики, мерам поддержки молодежи и спорта.
Бжания подчеркнул важность развития братских отношений с Российской Федерацией.
"В достаточно агрессивном мире очень важно иметь надежных друзей, так как дружба — сила. А у нас нет другого пути, у нас нет других исторических перспектив, кроме того, как устанавливать дружеские и братские отношения между народами Абхазии и России", — сказал глава государства.
Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, проходит в Тамыше до 2 октября.
Среди участников — внуки и дети ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, дети из Курской области.