https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/den-pobedy-i-nezavisimosti-v-sukhume--1052435955.html

День Победы и Независимости в Сухуме

День Победы и Независимости в Сухуме

Sputnik Абхазия

Праздничные мероприятия состоялись в Сухуме в честь 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

фото

день победы

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В День Победы и Независимости в столице Абхазии прошли различные мероприятия. Они начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Поклониться памяти погибших в Отечественной войне пришло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны, родственники погибших, общественность, гости республики. После прошел парад с участием абхазских и российских военнослужащих. В продолжение перед Мемориалом Славы состоялось шествие "Бессмертного полка". В рамках празднования прошел велопробег, состоялись концерты в Госфилармонии и набережной Сухума. В завершение Дня Победы и Независимости прогремел праздничный салют.

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2024

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