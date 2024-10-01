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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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День Победы и Независимости в Сухуме
День Победы и Независимости в Сухуме
Sputnik Абхазия
Праздничные мероприятия состоялись в Сухуме в честь 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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В День Победы и Независимости в столице Абхазии прошли различные мероприятия. Они начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Поклониться памяти погибших в Отечественной войне пришло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны, родственники погибших, общественность, гости республики. После прошел парад с участием абхазских и российских военнослужащих. В продолжение перед Мемориалом Славы состоялось шествие "Бессмертного полка". В рамках празднования прошел велопробег, состоялись концерты в Госфилармонии и набережной Сухума. В завершение Дня Победы и Независимости прогремел праздничный салют.
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фото , день победы, фото
фото , день победы, фото

День Победы и Независимости в Сухуме

11:15 01.10.2024 (обновлено: 16:15 01.10.2024)
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Праздничные мероприятия состоялись в Сухуме в честь 31-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
В День Победы и Независимости в столице Абхазии прошли различные мероприятия.
Они начались с церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы. Поклониться памяти погибших в Отечественной войне пришло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны, родственники погибших, общественность, гости республики.
После прошел парад с участием абхазских и российских военнослужащих. В продолжение перед Мемориалом Славы состоялось шествие "Бессмертного полка".
В рамках празднования прошел велопробег, состоялись концерты в Госфилармонии и набережной Сухума. В завершение Дня Победы и Независимости прогремел праздничный салют.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Победы и Независимости начался с возложения цветов к Мемориалу Славы.

День Победы и Независимости начался с возложения цветов к Мемориалу Славы. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

День Победы и Независимости начался с возложения цветов к Мемориалу Славы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поклониться памяти погибших в Отечественной войне традиционно пришло большое количество людей.

Поклониться памяти погибших в Отечественной войне традиционно пришло большое количество людей. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поклониться памяти погибших в Отечественной войне традиционно пришло большое количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба докладывает главе Минобороны Владимиру Ануа о готовности к началу военного парада.

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба докладывает главе Минобороны Владимиру Ануа о готовности к началу военного парада. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый замминистра обороны Беслан Цвижба докладывает главе Минобороны Владимиру Ануа о готовности к началу военного парада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед Мемориалом Славы строевым шагом прошли пешие колонны.

Перед Мемориалом Славы строевым шагом прошли пешие колонны. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед Мемориалом Славы строевым шагом прошли пешие колонны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в параде приняли участие более 500 военнослужащих.

Всего в параде приняли участие более 500 военнослужащих. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в параде приняли участие более 500 военнослужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал шествие министр обороны Владимир Ануа.

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал шествие министр обороны Владимир Ануа. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал шествие министр обороны Владимир Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на военный парад пришло и молодое поколение республики.

Посмотреть на военный парад пришло и молодое поколение республики. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть на военный парад пришло и молодое поколение республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие проходило под марши военно-духового оркестра Минобороны Абхазии.

Шествие проходило под марши военно-духового оркестра Минобороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие проходило под марши военно-духового оркестра Минобороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После парада состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка". Несколько сотен человек с фотографиями погибших в Отечественной войне прошли по центральным улицам Сухума.

После парада состоялось ежегодное шествие &quot;Бессмертного полка&quot;. Несколько сотен человек с фотографиями погибших в Отечественной войне прошли по центральным улицам Сухума. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

После парада состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка". Несколько сотен человек с фотографиями погибших в Отечественной войне прошли по центральным улицам Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В День Победы и Независимости также состоялся велопробег. Его участники проехали по центральным улицам столицы, затем побывали на Мемориале первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В День Победы и Независимости также состоялся велопробег. Его участники проехали по центральным улицам столицы, затем побывали на Мемориале первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День Победы и Независимости также состоялся велопробег. Его участники проехали по центральным улицам столицы, затем побывали на Мемориале первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, в праздничный день в Сухуме прошли два концерта.

Кроме того, в праздничный день в Сухуме прошли два концерта. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кроме того, в праздничный день в Сухуме прошли два концерта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Госфилармонии выступили как местные танцоры и певцы, так и гости из России и Южной Осетии.

В Госфилармонии выступили как местные танцоры и певцы, так и гости из России и Южной Осетии. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Госфилармонии выступили как местные танцоры и певцы, так и гости из России и Южной Осетии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной столицы с патриотическими и военными песнями и национальными танцами выступили абхазские певцы и танцоры.

На набережной столицы с патриотическими и военными песнями и национальными танцами выступили абхазские певцы и танцоры. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На набережной столицы с патриотическими и военными песнями и национальными танцами выступили абхазские певцы и танцоры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком на набережной.

Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком на набережной. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком на набережной.

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