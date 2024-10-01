День Победы и Независимости в Сухуме
День Победы и Независимости начался с возложения цветов к Мемориалу Славы.
День Победы и Независимости начался с возложения цветов к Мемориалу Славы.
Поклониться памяти погибших в Отечественной войне традиционно пришло большое количество людей.
Поклониться памяти погибших в Отечественной войне традиционно пришло большое количество людей.
Первый замминистра обороны Беслан Цвижба докладывает главе Минобороны Владимиру Ануа о готовности к началу военного парада.
Первый замминистра обороны Беслан Цвижба докладывает главе Минобороны Владимиру Ануа о готовности к началу военного парада.
Перед Мемориалом Славы строевым шагом прошли пешие колонны.
Перед Мемориалом Славы строевым шагом прошли пешие колонны.
В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, Седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.
Всего в параде приняли участие более 500 военнослужащих.
Всего в параде приняли участие более 500 военнослужащих.
Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал шествие министр обороны Владимир Ануа.
Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал шествие министр обороны Владимир Ануа.
Посмотреть на военный парад пришло и молодое поколение республики.
Посмотреть на военный парад пришло и молодое поколение республики.
Шествие проходило под марши военно-духового оркестра Минобороны Абхазии.
Шествие проходило под марши военно-духового оркестра Минобороны Абхазии.
После парада состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка". Несколько сотен человек с фотографиями погибших в Отечественной войне прошли по центральным улицам Сухума.
После парада состоялось ежегодное шествие "Бессмертного полка". Несколько сотен человек с фотографиями погибших в Отечественной войне прошли по центральным улицам Сухума.
В День Победы и Независимости также состоялся велопробег. Его участники проехали по центральным улицам столицы, затем побывали на Мемориале первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
В День Победы и Независимости также состоялся велопробег. Его участники проехали по центральным улицам столицы, затем побывали на Мемориале первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Кроме того, в праздничный день в Сухуме прошли два концерта.
Кроме того, в праздничный день в Сухуме прошли два концерта.
В Госфилармонии выступили как местные танцоры и певцы, так и гости из России и Южной Осетии.
В Госфилармонии выступили как местные танцоры и певцы, так и гости из России и Южной Осетии.
На набережной столицы с патриотическими и военными песнями и национальными танцами выступили абхазские певцы и танцоры.
На набережной столицы с патриотическими и военными песнями и национальными танцами выступили абхазские певцы и танцоры.
Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком на набережной.
Праздничные мероприятия завершились красочным фейерверком на набережной.