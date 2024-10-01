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Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Иран выпустил по Израилю до 400 баллистических ракет, сообщают СМИ. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Иран выпустил по Израилю до 400 баллистических ракет, сообщают СМИ. Атака длилась около получаса, за это время сирены тревоги звучали практически непрерывно в разных концах страны. В небе над городом были слышны громкие взрывы от работы ПВО.Как сообщило иранское агентство Tasnim, израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана. По данным иранского агентства Fars, по меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю. Израильский 12-й канал сообщает, что Армия Израиля предстоящей ночью будет наносить "мощные удары" по целям по всему Ближнему Востоку.В иранском постпредстве при ООН заявили, что Иран считает свой удар по Израилю законным ответом на нарушение суверенитета страны.Армия Израиля заявила, что атака Ирана "будет иметь последствия", у израильских военных есть планы.

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