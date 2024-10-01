https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/krupnye-ochagi-vozgoraniya-v-galskom-rayone-lokalizovany-1052438445.html
Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы
Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-01T11:51+0300
2024-10-01T11:51+0300
2024-10-01T11:54+0300
в абхазии
галский район
абхазия
мчс абхазии
пожар
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/03/1052159900_0:25:3024:1726_1920x0_80_0_0_335714e2266ce2b7f26eba8ee9d5f944.jpg
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. По его словам, сотрудники ПСЧ города совместно с местными жителями продолжают тушить огонь. Глава района отметил, что сгорело много цитрусовых насаждений и две лесополосы. Ущерб от пожара в районе будут оценивать позже.
галский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/03/1052159900_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_68e5ebabb1b71be5f4c00832c7aea4dc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
галский район, абхазия, мчс абхазии, пожар
галский район, абхазия, мчс абхазии, пожар
Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы
11:51 01.10.2024 (обновлено: 11:54 01.10.2024)
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.
По его словам, сотрудники ПСЧ города совместно с местными жителями продолжают тушить огонь.
"Сегодня на тушение вышли и местные жители. Где-то лопатами делаем углубления, чтобы сбить пламя. Пожар идет на спад. Совместными усилиями, думаю, справимся. Сегодня также ожидается дождь. И мы рассчитываем на то, что скоро пожар будет полностью локализован", – подчеркнул Пилия.
Глава района отметил, что сгорело много цитрусовых насаждений и две лесополосы. Ущерб от пожара в районе будут оценивать позже.