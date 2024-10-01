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https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/krupnye-ochagi-vozgoraniya-v-galskom-rayone-lokalizovany-1052438445.html
Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы
Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия. По его словам, сотрудники ПСЧ города совместно с местными жителями продолжают тушить огонь. Глава района отметил, что сгорело много цитрусовых насаждений и две лесополосы. Ущерб от пожара в районе будут оценивать позже.
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галский район, абхазия, мчс абхазии, пожар
галский район, абхазия, мчс абхазии, пожар

Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы

11:51 01.10.2024 (обновлено: 11:54 01.10.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовНа практическом занятии по правилам пользования огнетушителями
На практическом занятии по правилам пользования огнетушителями - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы, сообщил Sputnik глава района Константин Пилия.
По его словам, сотрудники ПСЧ города совместно с местными жителями продолжают тушить огонь.

"Сегодня на тушение вышли и местные жители. Где-то лопатами делаем углубления, чтобы сбить пламя. Пожар идет на спад. Совместными усилиями, думаю, справимся. Сегодня также ожидается дождь. И мы рассчитываем на то, что скоро пожар будет полностью локализован", – подчеркнул Пилия.

Глава района отметил, что сгорело много цитрусовых насаждений и две лесополосы. Ущерб от пожара в районе будут оценивать позже.
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