Крупные очаги возгорания в Галском районе локализованы

"Сегодня на тушение вышли и местные жители. Где-то лопатами делаем углубления, чтобы сбить пламя. Пожар идет на спад. Совместными усилиями, думаю, справимся. Сегодня также ожидается дождь. И мы рассчитываем на то, что скоро пожар будет полностью локализован", – подчеркнул Пилия.