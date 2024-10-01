https://sputnik-abkhazia.ru/20241001/mchs-abkhazii-spaslo-rossiyskikh-turistov-zastryavshikh-na-iverskoy-gore-1052447095.html

МЧС Абхазии спасло российских туристов, застрявших на Иверской горе

МЧС Абхазии спасло российских туристов, застрявших на Иверской горе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Двоих российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября. 01.10.2024, Sputnik Абхазия

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новый афон

мчс абхазии

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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Двоих российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября. Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал поступил в ведомство 30 сентября в 19:40. На место выехали сотрудники ПСО, которые с помощью спасательного снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору.

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