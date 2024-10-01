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МЧС Абхазии спасло российских туристов, застрявших на Иверской горе
МЧС Абхазии спасло российских туристов, застрявших на Иверской горе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Двоих российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября. 01.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Двоих российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября. Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал поступил в ведомство 30 сентября в 19:40. На место выехали сотрудники ПСО, которые с помощью спасательного снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору.
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абхазия, туристы, новый афон, мчс абхазии

МЧС Абхазии спасло российских туристов, застрявших на Иверской горе

16:45 01.10.2024 (обновлено: 18:05 01.10.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукАнакопийская крепость.
Анакопийская крепость. - Sputnik Абхазия, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 1 окт – Sputnik. Двоих российских туристов, застрявших на Иверской горе в Новом Афоне, спасли сотрудники МЧС Абхазии вечером 30 сентября.
Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал поступил в ведомство 30 сентября в 19:40.
Туристы пытались подняться к крепости Анакопия в Новом Афоне по крутому склону со стороны села Анхуа и застряли в густых зарослях.
На место выехали сотрудники ПСО, которые с помощью спасательного снаряжения вытянули россиян из зарослей на гору.
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